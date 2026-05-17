به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی «نقش مجموعهداری در گردشگری پایدار» با نگاهی ویژه به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان کرمانشاه، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن خلیجفارس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری برگزار شد.
رویداد با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن مجموعهداران ایران، انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات و با همراهی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی برگزار شد.
مجموعهداران؛ موزهداران خصوصی تاریخ و آینده
در ابتدای برنامه، ناصر رضایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و رئیس گروه گردشگری پژوهشگاه، در سخنانی با عنوان «مجموعهداران؛ موزهداران خصوصی تاریخ و آینده» مجموعهداران را از بازیگران مهم حوزه میراثفرهنگی دانست.
او با تأکید بر اینکه هر مجموعهدار بخشی از تاریخ و هویت یک ملت را در اختیار دارد، مجموعههای شخصی را بهمثابه «موزههای زنده» توصیف کرد. رضایی همچنین بر اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین و تحول دیجیتال در روایتگری میراثفرهنگی تأکید کرد.
کرمانشاه؛ استان منتخب سال ۱۴۰۵
سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، در ادامه به تشریح طرح «استان سال» پرداخت و کرمانشاه را استان منتخب سال ۱۴۰۵ معرفی کرد.
به گفته او، کمیسیون ایرانشناسی این انجمن از سال ۱۳۸۶ هر سال یکی از استانهای کشور را به عنوان محور برنامههای پژوهشی و فرهنگی انتخاب میکند تا ظرفیتهای معماری، تاریخی و مردمشناسی آن بیشتر معرفی شود.
نقش روابط عمومی در معرفی میراثفرهنگی
خسرو رفیعی، رئیس انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات، نیز با اشاره به روز جهانی ارتباطات، بر نقش روابط عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
او روابط عمومی را ابزاری مؤثر برای ایجاد ارتباط میان مجموعهداران، نهادهای فرهنگی و جامعه دانست.
ظرفیت گسترده مجموعهداری در ایران
منوچهر لطفی، رئیس انجمن مجموعهداران ایران، در بخش دیگری از نشست به ظرفیت بالای مجموعهداری در کشور اشاره کرد و گفت بخش قابل توجهی از آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار مجموعههای شخصی قرار دارد.
او کرمانشاه را یکی از استانهای مستعد در این حوزه معرفی کرد.
معرفی موزههای شاخص کرمانشاه
شیما خرمی، دبیر نشست و عضو انجمن مفاخر معماری ایران، در ارائهای تخصصی که با همکاری علیرضا برشاهی، مدیر موزههای استان کرمانشاه، تهیه شده بود، به معرفی موزههای شاخص استان پرداخت. در این بخش، موزه پارینهسنگی زاگرس، موزه سنگ طاقبستان و موزههای مردمشناسی استان بهعنوان ظرفیتهای مهم فرهنگی و گردشگری معرفی شدند.
پنل تخصصی مجموعهداران
بخش پایانی نشست تخصصی «نقش مجموعهداری در گردشگری پایدار» به پنل تخصصی مجموعهداران اختصاص داشت که به دبیری منوچهر لطفی برگزار شد. در این بخش، مجموعهدارانی از جمله مازیار حیدری، جهانشاه رضایی، اسدالله عبدلی آشتیانی، محمدرضا منزه، حمیدرضا طاری، نرگس شجاعی و دیگران، به معرفی مجموعههای خود و بیان دیدگاههایشان درباره چالشها و فرصتهای مجموعهداری پرداختند.
جمعبندی نشست
این نشست در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان انجمنهای تخصصی، مجموعهداران و نهادهای دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری پایدار به کار خود پایان داد.
