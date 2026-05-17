به‌گزارش میراث‌آریا، صادق ضیاییان امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اعلام این خبر افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، کردستان، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، البرز، قزوین و تهران ابرناکی، رگبار و رعد و برق وزش باد شدید در برخی نقاط همراه با خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان ادامه داد: دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از فعالیت سامانه در این مناطق کاسته می‌شود و علاوه بر این مناطق در شمال خراسان رضوی نیز بارش ادامه خواهد داشت. همچنین در جنوب تهران سمنان و در مرکز شرق و شمال شرق وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه سامانه بارشی در مناطق یاد شده تقویت خواهد شد. در شمال آذربایجان شرقی گیلان و غرب مازندران بارش شدت خواهد داشت. چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه بارش در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های شمالی البرز، خراسان شمالی و خراسان رضوی رخ خواهد داد. پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بارش در شمال غرب، شمال شرق و برخی مناطق ارتفاعات البرز ادامه می‌یابد.

او افزود: امروز در جنوب و جنوب شرق، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در غرب و جنوب شرق، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در مرکز جنوب و جنوب شرق، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در نوار جنوبی و شرقی و پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در نیمه غربی کشور وزش باد شدید گاهی همراه با گردو خاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان در پنج روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق با حداقل و حداکثر دمای ۱۵ و ۲۶ درجه سانتیگراد و برای روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق با حداقل و حداکثر دمای ۱۵ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان درباره وضعیت دمای گرم‌ترین و سردترین مراکز استان‌ها طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: طی فردا دوشنبه ۲۸ و پس فردا سه شنبه اهواز با دمای ۳۶ و ۳۹ درجه سانتیگراد به عنوان گرم‌ترین و شهرکرد با دمای صفر و ۲ درجه سانتیگراد به عنوان سردترین مراکز استان‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

