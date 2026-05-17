به گزارش میراث آریا، علی خموشی معاون نظارت بر امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، در خصوص تاکسی‌های برقی‌ که آرم تاکسیرانی ندارند یا از روی خودروی خود کنده و علائم تاکسی را برداشته باشند، اظهار کرد: بعضی از خودروها به دلیل عدم آگاهی یا به دلیل اتفاقاتی که در جنگ اخیر افتاد و خودروها آسیب دیده بود، برای ترمیم خودرو یا هر دلیل دیگری آرم و علائم خود را منفک کرده بودند.

خموشی با تأکید بر اینکه در این راستا به همه رانندگان تاکسی‌های برقی اطلاع رسانی کردیم که این اقدام تخلف بوده و تا پایان اردیبهشت ماه به رانندگان فرصت دادیم تا برای گذاشتن علائم اقدام کنند، ابراز امیدواری کرد این موارد از سوی رانندگان رعایت شود.

معاون نظارت بر امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در ادامه تأکید کرد: ما از ابتدای خرداد ماه قطعا در سطح شهر با رانندگانی که نسبت به فک آرم و علائم خودروهای خودشان اقدام کرده باشند برخورد قانونی خواهیم داشت.

کمبود و پراکندگی جایگاه‌های شارژ در خارج از محدوده شهری؛ دغدغه تاکسی‌های برقی‌

او در خصوص کمبود و پراکندگی جایگاه‌های شارژ در خارج از محدوده شهری، اظهار کرد: با این حال، یکی از چالش‌های اصلی تاکسیرانان خودروهای برقی، کمبود و پراکندگی جایگاه‌های شارژ در خارج از محدوده شهری است که موجب توقف‌های طولانی برای شارژ خودروها می‌شود. شهرداری تهران در داخل شهر تلاش کرده است تا با افزایش جایگاه‌های شارژ این مشکل را کاهش دهد و در مسیرهای بین‌شهری از جمله جاده قم و جاده شمال نیز جایگاه‌های شارژ در حال راه‌اندازی است.

خموشی در پایان تصریح کرد: مسئولان تاکسیرانی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی شارژ خودروهای برقی، از دستگاه‌های مربوطه خواستند تا با تسریع در ایجاد جایگاه‌های شارژ مناسب، شرایط را برای توسعه هرچه بیشتر حمل‌ونقل پاک و خدمات‌رسانی بهتر تاکسیرانان فراهم کنند.

انتهای پیام/