«نازان»؛ قربانی بی صدای جنایت خانوادگی در رادیو نمایش / مرگ کودکی که هیچ کس صدایش را نشنید

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، علی مست علی نویسنده سریال رادیویی «عقرب» با تبیین ایده شکل گیری این درام اظهار داشت که نطفه اصلی داستان از یک اختلاف خانوادگی ساده میان دو برادر آغاز شد و در نهایت با الهام از قصه‌ای واقعی که سال‌ها پیش از زبان یک مربی شنا شنیده بود، به ساختار فعلی «عقرب» رسید.

او هدف اصلی خود از نگارش این مجموعه را به چالش کشیدن قدرت تصویرسازی مخاطب دانست و تاکید کرد که تلاش نموده کاراکتر «نازان» را به گونه‌ای خلق کند که بدون هیچ دیالوگ یا حتی جلوه صوتی خاصی، به طور کامل در ذهن شنوندگان شکل بگیرد و آن‌ها را تا لحظه تلخ مرگش با خود همراه کند.

مست علی در تشریح فضای داستانی این سریال خاطرنشان کرد که «عقرب» بر پایه یک پرسش حیاتی بنا شده است؛ اینکه چرا یک کودک باید در آتش اختلافات والدینش منزوی شده و در نهایت مرگ را تجربه کند.

داستان این مجموعه روایتگر زندگی شخصی به نام نامیر است که پس از جدایی از همسرش دیبا، دخترشان نازان را برداشته و مخفی شده است. او که حالا مبلغ هنگفتی از حساب شرکت پدرزنش اختلاس کرده پس از سال‌ها سکوت، دیبا را مجبور کرده تا برای دیدن دوباره فرزندش به خواسته‌های غیرمنتظره او تن دهد.

در این سریال رادیویی که به سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی و تهیه‌کنندگی علی بهرامی تولید شده است، هنرمندانی چون فریبا طاهری، مرضیه صدرایی، امیر منوچهری، نوشین حسن‌زاده، سیما خوش چشم، مهدی نمینی مقدم، کرامت رودساز، شیرین سپهراد، محمدرضا قلمبر و ایوب آقاخانی به ایفای نقش پرداخته اند. همچنین محمدرضا قبادی‌فر به عنوان افکتور و محمدرضا محتشمی در جایگاه صدابردار سایر هنرمندان را همراهی می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند بامداد هر روز شنونده این نمایش رادیویی باشند.

همچنین در ساعت‌های ۷:۰۰.۱۴:۰۰ و ۱۸:۳۰ نیز تکرار سریال رادیویی «عقرب» را روی موج اف. ام ردیف ۱۰۷/۵ مگاهرتز دنبال کنند.

