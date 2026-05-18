به گزارش میراث آریا، در این دوره از آیین انتخاب موزههای برتر که به ارزیابی فعالیت موزههای سراسر کشور در مواجهه با بحرانهای سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت، کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم) از مجموعه نیاوران به دلیل انجام اقدامات مؤثر و ارزنده در راستای پیشگیری، آمادگی و مقابله با مخاطرات در بحرانهای پیش آمده در سال گذشته تقدیر کرد. این تقدیر به پاس تدابیری صورت گرفت که منجر به صیانت کامل از آثار و ابنیه این مجموعه ملی در شرایط اضطراری شده است.
در متن لوح تقدیر اهدا شده، ایکوم ایران دستیابی به این اهداف را مرهون همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش خستگیناپذیر کارکنان دلسوزی دانسته که توان خود را صادقانه در راه حفاظت از این میراث ملی به کار گرفتهاند.
همچنین در بخش دیگری از این آیین، از شهرود امیر انتخابی مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به پاس همکاریهای مسئولانه با ایکوم ایران، حمایت از نهادهای فرهنگی و همافزایی در مسیر تحقق اهداف مشترک موزهداری تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم، مسئولان میراث فرهنگی با اشاره به آسیبدیدگی ۱۴۹ اثر تاریخی، ۵ اثر ثبت جهانی و ۵۴ موزه کشور در جریان جنگهای اخیر، بر ضرورت بازتعریف جایگاه جهانی موزههای ایران و تقویت اقتصاد میراث فرهنگی، توسعه همکاریهای بینالمللی و نقش موزهها در ترویج صلح، انسجام اجتماعی و تابآوری فرهنگی تأکید کردند.
