بهگزارش میراثآریا، ویژه برنامه فرهنگی پاکسازی و آشنایی با ارزشهای تاریخی محوطه ربع رشیدی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در مجموعه ربع رشیدی واقع در خیابان عباسی کهنشهر تبریز برگزار خواهد شد و علاقهمندان در قالب یک برنامه مشارکتی ضمن پاکسازی محیط محوطه، با پیشینه تاریخی و اهمیت فرهنگی این اثر ارزشمند آشنا میشوند.
هدف از اجرای این طرح، علاوه بر پاکسازی محیطی این محوطه تاریخی، افزایش آگاهیبخشی نسبت به جایگاه ربع رشیدی در تاریخ علم و تمدن ایران است. در این برنامه میدانی، شرکتکنندگان ضمن مشارکت در بهسازی محیط، با بخشهای مختلف این اثر ارزشمند و سوابق تاریخی آن آشنا خواهند شد.
احد نعمتی، مدیر پایگاه ملی ربع رشیدی تبریز با تاکید بر لزوم مدیریت مشارکتی در حفاظت از محوطههای تاریخی بیان کرد: ارائه الگوهای نوین حفاظتی در محوطههایی با مقیاس ربع رشیدی، بدون بهرهگیری از توان و همراهی جوامع محلی، بنیادها، سازمانهای مردمنهاد و سمنها ممکن نیست. این برنامه فرصتی است تا با رویکردی عینی، حساسیتهای موجود در مواجهه با لایههای باستانی محوطه را به علاقهمندان منتقل کرده و آنها را در فرآیند حفاظت پیشگیرانه سهیم کنیم.
مدیر پایگاه ملی ربع رشیدی تبریز افزود: تلاش ما بر این است تا با تغییر نگاه به سمت مشارکتگرایی فعال، بستری برای درک بهتر لایههای تاریخی سایت فراهم شود. پاکسازی محیطی در چنین فضاهایی تلاشیست برای بهبود کیفیت بصری و ساختاری عرصه تاریخی که در نهایت منجر به ارتقای استانداردهای حفاظتی مجموعه خواهد شد.
حضور در این ویژه برنامه برای تمامی علاقهمندان، دوستداران میراثفرهنگی و عموم شهروندان آزاد است.
