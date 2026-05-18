سیدامین صانعی‌مهری، سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: نمایشگاه «ایستاده در غبار» صبح، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، در موزه ملی ایران افتتاح شد؛ رویدادی فرهنگی ـ روایتی که با محوریت بازنمایی آسیب‌های وارده به آثار و بناهای تاریخی ایران در جریان تجاوز و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تلاش دارد روایت مستند و تمدنی این رخدادها را در برابر افکار عمومی داخلی و جهانی قرار دهد. نمایشگاه «ایستاده در غبار» طی هفته میراث‌فرهنگی علاوه بر برگزاری فیزیکی، به‌صورت مجازی نیز در استان‌های مختلف کشور در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این نمایشگاه، ۳۰ قطعه عکس از آثار و بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جریان تجاوز و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به نمایش درآمده است؛ تصاویری که سندی تاریخی و روایتی عینی از تعرض به هویت فرهنگی، حافظه تاریخی و میراث تمدنی ملت ایران به شمار می‌روند.

صانعی‌مهری با تاکید بر ابعاد تمدنی این نمایشگاه تصریح کرد: آنچه مخاطبان در «ایستاده در غبار» مشاهده می‌کنند، روایت ماندگاری، ایستادگی و استمرار تاریخی سرزمینی است که در طول قرون متمادی، فرهنگ و تمدن خود را از دل بحران‌ها، تهاجمات و تحولات تاریخی حفظ کرده است.

وی ادامه داد: بناهای تاریخی آسیب‌دیده در این حملات، بخشی از شناسنامه فرهنگی و تاریخی ایران هستند و امروز این تصاویر، زبان گویای زخمی‌اند که بر پیکره تمدن ایرانی نشسته است؛ زخمی که تعرضی آشکار به حافظه تاریخی و هویت مشترک ملت ایران محسوب می‌شود.

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به شعار این نمایشگاه با عنوان «موزه‌ها؛ حافظ هویت و انسجام ملی» گفت: این رویداد به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه و با طراحی واحد گرافیک این اداره‌کل برگزار شده و بر نقش موزه‌ها و میراث‌فرهنگی به‌عنوان پاسداران حافظه تاریخی، تقویت‌کنندگان روایت مشترک ملی و پیونددهندگان گذشته، حال و آینده یک ملت تاکید دارد.

صانعی‌مهری همچنین از انتشار ویژه‌نامه تخصصی انگلیسی‌زبان «میراث‌آریا» هم‌زمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: این ویژه‌نامه به‌صورت اختصاصی با محوریت معرفی ۱۴۹ اثر تاریخی آسیب‌دیده و خسارت‌دیده در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان تهیه و منتشر شده است.

وی افزود: این ویژه‌نامه توسط تیم تحریریه پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی میراث‌آریا، با رویکردی تخصصی و بین‌المللی و با هدف آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهانی، نهادهای فرهنگی، سازمان‌های بین‌المللی و محافل دیپلماتیک تهیه شده و تلاش دارد تصویری مستند از ابعاد خسارات وارده به میراث تاریخی ایران ارائه کند.

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: این ویژه‌نامه علاوه بر ارسال و توزیع در سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه و مراکز فرهنگی، در اماکن گردشگری و تاریخی کشور نیز توزیع خواهد شد تا روایت مستند ایران از آسیب‌های واردشده به میراث فرهنگی کشور، در سطحی گسترده و اثرگذار بازتاب یابد.

وی خاطرنشان کرد: در این ویژه‌نامه تلاش شده است ضمن معرفی ۱۴۹ اثر تاریخی آسیب‌دیده، ابعاد جغرافیایی و استانی خسارات وارده نیز به‌صورت دقیق و مستند منعکس شود تا جامعه جهانی نسبت به اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی و پیامدهای تعرض به سرمایه‌های تمدنی ملت‌ها آگاهی بیشتری پیدا کند.

