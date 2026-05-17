به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست رسانه‌ای که همزمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت میراث‌فرهنگی کشور در پی رخدادهای اخیر، از ثبت خسارت به ۱۴۹ اثر تاریخی در ۱۸ استان کشور و آسیب به ۵۴ موزه خبر داد.

وی با اشاره به گستره آسیب‌ها اظهار کرد: هفت بافت تاریخی و پنج اثر ثبت جهانی نیز در معرض تعرض و آسیب قرار گرفته‌اند، اما به‌رغم شرایط دشوار و پیچیده، با اتخاذ تدابیر تخصصی و اجرای برنامه‌های حفاظتی، حتی یک شیء تاریخی از میان نرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده آمادگی، اشراف تخصصی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های حفاظتی و کارشناسی کشور است.

دارابی با بیان اینکه صدای ایران در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی به مجامع بین‌المللی رسیده است، افزود: یونسکو ضمن دریافت گزارش‌های رسمی ایران، برای اعزام کارشناسان و همراهی در روند بررسی و حفاظت از آثار اعلام آمادگی کرده است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به استمرار تعطیلی موزه‌ها تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها، در ایام نوروز گردشگران در محوطه‌ها و پایگاه‌های تاریخی حضور داشتند و خدمات لازم ارائه شد.

وی همچنین از آغاز برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی از ۲۹ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: نشست با انجمن‌های تخصصی، دیدار با چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی، تجلیل از نیروهای یگان حفاظت و پایگاه‌ها، تکریم خانواده شهدای مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی و رونمایی از چند اثر فرهنگی و تاریخی در دستور کار قرار دارد.

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب «سند ملی موزه‌داری» در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش از این نیز سند ملی میراث‌فرهنگی به تصویب رسیده بود و این اسناد، افق راهبردی و سیاست‌گذاری کلان حوزه میراث‌فرهنگی کشور را تقویت می‌کنند.

وی میزان خسارات وارده به میراث‌فرهنگی در دوران جنگ را حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای مرمت اضطراری ۱۰۰ بنای آسیب‌دیده، برآورد اولیه‌ای نزدیک به دو هزار میلیارد تومان انجام شده است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت جامعه جهانی در حوزه مرمت وجود ندارد و در کنار آن، خیرین میراث‌فرهنگی در استان‌های مختلف نیز برای مشارکت در فرآیند بازسازی و احیا اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی همچنین از تشکیل شورای فنی در تمامی استان‌ها با حضور ۱۲ متخصص و نخبه حوزه میراث‌فرهنگی خبر داد و افزود: کمیته‌های کارشناسی ذیل اداره‌های حفظ و احیا، ارزیابی‌های میدانی و مستندنگاری خسارات را انجام داده‌اند و گزارش ۱۸ استان هفته آینده در شورای فنی وزارتخانه بررسی خواهد شد.

دارابی با اشاره به تخصیص بودجه اولیه برای مستندسازی، استحکام‌بخشی و مرمت آثار خسارت‌دیده تصریح کرد: منابع استانی در این مسیر نقشی تعیین‌کننده دارند و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند تخصیص اعتبارات در حال انجام است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در ادامه از آسیب‌دیدگی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد خبر داد و گفت: این مجموعه چندین‌بار مورد حمله قرار گرفته و ۱۴ موزه مستقر در آن دچار آسیب شده‌اند، اما عملیات استحکام‌بخشی و مرمت آن‌ها آغاز شده است.

دارابی با اشاره به وجود ۸۸۷ موزه فعال در کشور اعلام کرد: برای ۵۴ بنای موزه‌ای آسیب‌دیده، برآورد خسارت انجام و میزان آسیب‌ها درجه‌بندی شده است.

وی همچنین از رونمایی سامانه بازدید مجازی موزه‌های کشور در ۲۹ اردیبهشت‌ماه خبر داد و این اقدام را گامی مهم در توسعه دسترسی عمومی و عدالت فرهنگی دانست.

او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع میراث زیر آب و ظرفیت‌های تاریخی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: جلسات تخصصی متعددی در این زمینه برگزار شده و پرونده تاریخی سیراف نیز برای ثبت جهانی ارسال شده است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع جیرفت و شهر تاریخی دقیانوس تصریح کرد: فرآیند تعیین عرصه و حریم این محوطه تاریخی در سال ۱۴۰۴ نهایی شده و هیچ‌گونه مجوز ساخت‌وساز در آن صادر نشده است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین از طراحی محتوایی موزه شهدای میناب در مجموعه سعدآباد خبر داد و گفت: این موزه در مجاورت موزه فرشچیان قرار خواهد گرفت تا در بازدیدهای رسمی، رؤسای کشورها و هیأت‌های خارجی نیز از آن بازدید کنند.

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: پرداخت حق عضویت ایران در یونسکو در اولویت دولت قرار گرفته و مکاتبات گسترده‌ای برای تبادل علمی و همکاری میان دانشمندان و متخصصان انجام شده است.

وی افزود: بانک اطلاعات کارشناسان حوزه حفظ و احیا نیز در اداره‌کل مربوطه تشکیل شده و برنامه‌های آموزشی سال جاری با تمرکز بر حفاظت، صیانت و مدیریت بحران برگزار خواهد شد.

دارابی در پایان با تاکید بر حمایت از موزه‌های خصوصی و مجموعه‌های وابسته به سایر نهادها خاطرنشان کرد: برای این مجموعه‌ها نیز مخازن پشتیبان، تسهیلات و وام‌های حمایتی پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ثبت ملی برخی مکان‌های مرتبط با رویدادهای مهم اخیر و پیگیری ثبت جهانی آثاری همچون قلعه الموت، سیراف، فرهنگ لالایی، نمدمالی و فرهنگ گلاب‌گیری خبر داد.

