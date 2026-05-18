به گزارش میراث آریا در متن بیانیه معاونت میراثفرهنگی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی آمده است:
ایران، سرزمین دیرپای فرهنگ، تمدن و همزیستی، با تکیه بر میراثی سترگ و چند هزار ساله، همواره پیامآور خرد، صلح، پایداری و پیوند میان ملتها بوده است. برخورداری از بالغ بر ۴۰ هزار میراث فرهنگی و طبیعی ثبتشده ملی و ۵۶ اثر ثبت جهانی ملموس و ناملموس، در کنار پهنه گسترده شهرها و روستاهای تاریخی، ایران را به یکی از غنیترین کانونهای تمدنی جهان بدل ساخته است؛ گنجینهای بیبدیل که نهتنها حافظ هویت تاریخی ملت ایران، بلکه سرمایهای راهبردی برای آیندهای پویا، پایدار و مبتنی بر همبستگی ملی است.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی (۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۵)، فرصتی مغتنم فراهم آمده است تا بار دیگر بر جایگاه بیبدیل میراثفرهنگی در تحکیم پیوندهای ملی، توسعه صلح و گفتوگوی میان ملتها تأکید کنیم.
شعار امسال، «میراثفرهنگی، همبستگی ملی، صلح جهانی»، یادآور این حقیقت بنیادین است که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بنیانی استوار برای آینده ملتها و زبان مشترک انسانها برای تفاهم، همدلی و همزیستی است. میراثفرهنگی، حافظ حافظه تاریخی ملتها و پیونددهنده نسلهاست و میتواند در جهانی پرآشوب و متحول، تکیهگاهی برای تقویت انسجام اجتماعی، وفاق ملی و گسترش صلح پایدار باشد.
ایران عزیز در طول تاریخ خود همواره عرصه پایداری، مقاومت و دفاع از کرامت انسانی و استقلال بوده است. فرهنگ ایستادگی و مقاومت، بخشی جداییناپذیر از میراث معنوی و هویت تاریخی این سرزمین است؛ فرهنگی که در فراز و فرود تاریخ، عزت ملی ایرانیان را حفظ کرده و در روزگار معاصر نیز در حماسهآفرینیهای ملت ایران جلوهای روشن یافته است.
میراثفرهنگی به عنوان امری زنده و پویا در بطن جامعه ایرانی در جنگ تحمیلی رمضان، یکبار دیگر به میدان آمد. در جایگاه موضوع جنگ، آنجایی که پشتوانههای فرهنگی و تمدنی کشور مورد تهدید و خسارت قرار گرفت و آنجایی که به عنوان میراث بر جای مانده هم روایتگر مقاومت و پایمردی ایرانیان و هم شاهدی بر قصاوت و ددمنشی دشمنان ایران شد. ثبت حضور مردم در عرصه اجتماعی و مکانـرویدادهای مرتبط با جنگ رمضان، بهعنوان میراث ناملموس و ملموس جنگ تحمیلی بخشی از حافظه تاریخی و میراث مقاومت ملت ایران، اقدامی در مسیر صیانت از روایتهای هویتی و تاریخی کشور به شمار میرود. مکانهایی همچون مدرسه میناب و دشت مهیار، تنها نقاطی جغرافیایی نیستند، بلکه روایتگر رشادت، ایثار، همبستگی و حضور مردمی در روزهای سرنوشتساز تاریخ معاصر ایراناند؛ مکانـرویدادهایی که یادآور نقش وحدت ملی در دفاع از ایران اسلامی و صیانت از عزت و استقلال این سرزمین هستند.
این میراث معاصر، در امتداد میراث کهن ایران نشان میدهد که فرهنگ ایرانی همواره بر پایه همدلی، ایستادگی، کرامت انسانی و آرمان صلح شکل گرفته است. پاسداشت این مکانها و روایتها، نهتنها حفظ خاطره جمعی ملت، بلکه انتقال ارزشهای ایثار، مسئولیتپذیری و انسجام ملی به نسلهای آینده است.
هفته میراثفرهنگی فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در جایگاه اماکن تاریخی فرهنگی و کارکرد موزهها، پایگاههای میراث ملی و جهانی، بافتهای تاریخی و سنتهای ناملموس در ارتقای فرهنگ عمومی، توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش دیپلماسی فرهنگی است.
در جهانی که خشونت، گسستهای فرهنگی و زیادهخواهی برخی کشورها، صلح و هویت ملتها را تهدید میکند، میراثفرهنگی میتواند بستری برای نزدیکی ملتها و تقویت روح همزیستی باشد. ایران، با پیشینهای درخشان در فرهنگ، هنر و تمدن، همواره منادی تعامل، مدارا و صلح بوده و امروز نیز میراثفرهنگی آن میتواند نقشی اثرگذار در ترویج صلح جهانی ایفا کند.
حفاظت از این گنجینههای ارزشمند، وظیفهای همگانی است که نیازمند مشارکت مردم، نخبگان، دانشگاهیان، هنرمندان، فعالان فرهنگی، رسانهها و مسئولان است. آموزش، آگاهیبخشی، تقویت حس تعلق فرهنگی و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث، ضرورتی بنیادین برای صیانت از این سرمایههای بیبدیل و انتقال آن به نسلهای آینده به شمار میرود.
معاونت میراثفرهنگی در هفته میراثفرهنگی امسال با تأکید بر «ضرورت پاسداشت هویت تاریخی، تقویت وفاق ملی و ترویج فرهنگ صلح» بر این باور است که آینده ایران بر شالوده فرهنگ، تاریخ و میراث مشترک آن استوار است؛ میراثی که ریشه در اعماق تاریخ دارد و میتواند چراغ راه آیندهای آگاهانه، پایدار و انسانی باشد.
برنامههای این هفته در سراسر کشور، با مشارکت مردم، پژوهشگران، دوستداران میراثفرهنگی، سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی، در قالب نشستها، همایشها، نمایشگاهها، آیینهای فرهنگی، برنامههای آموزشی و رویدادهای تخصصی برگزار خواهد شد تا پیوند جامعه با این میراث گرانبها بیش از پیش تقویت شود.
باشد که با همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش ملی، میراث فرهنگی ایران را به عنوان نمادی از هویت، خلاقیت، مقاومت، همبستگی و صلح برای آیندگان حفظ کنیم و به جهانیان نشان دهیم که ایران همواره سرزمین فرهنگ، تمدن، انسانیت و گفتوگو بوده است و خواهد بود.
گرامی بداریم میراثی را که یادگار گذشته، پشتوانه امروز و مسیر آیندهای مبتنی بر همبستگی ملی و صلح جهانی است.
هفته میراثفرهنگی گرامی باد.
معاونت میراثفرهنگی
