به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این مراسم که روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، با سخنرانی علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه، علیرضا قلینژاد پیربازاری معاون فناوری پژوهشگاه، سید احمد محیط طباطبایی رئیس انجمن ملی موزههای ایران همراه بود بر ضرورت بازتعریف نقش میراثفرهنگی، موزهها و پژوهشهای تمدنی در تقویت هویت ملی، توسعه انسانی و ارتقای تابآوری فرهنگی جامعه تأکید شد.
در ادامه این مراسم، از ۱۰ عنوان کتاب نشر پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با حضور مولفان آثار رونمایی و نمایشگاه کاربردیسازیهای میراث فرهنگی بافتهها، هدایا، واقعیت افزوده و مجازی افتتاح شد.
