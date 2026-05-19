رونمایی از ۱۰ جلد کتاب نشر پژوهشگاه میراث‌فرهنگی

آیین نکوداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی با حضور علی دارابی قائم مقام‌وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، لیلا خسروی رئیس اداره کل موزه‌ها و جمعی از مدیران وزارتخانه در پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این مراسم که روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، با سخنرانی علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه، علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری معاون فناوری پژوهشگاه، سید احمد محیط طباطبایی رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران همراه بود بر ضرورت بازتعریف نقش میراث‌فرهنگی، موزه‌ها و پژوهش‌های تمدنی در تقویت هویت ملی، توسعه انسانی و ارتقای تاب‌آوری فرهنگی جامعه تأکید شد.

در ادامه این مراسم، از ۱۰ عنوان کتاب نشر پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با حضور مولفان آثار رونمایی و نمایشگاه کاربردی­‌سازی­های میراث فرهنگی بافته‌­ها، هدایا، واقعیت افزوده و مجازی افتتاح شد.

راضیه حسینی
دبیر مرضیه امیری

