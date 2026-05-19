۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸

قدردانی از موزه‌دار بشرویه در روز جهانی موزه

با حضور فرماندار شهرستان بشرویه از حسین اسدی مقدم مالک موزه خصوصی بشرویه در روز جهانی موزه و اولین روز از هفته میراث فرهنگی قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی گفت: مالک موزه خصوصی بشرویه از چهره های فرهنگی شناخته شده شهرستان بشرویه محسوب می‌شود که از سه دهه پیش به سبب علاقه به اشیا و آثار تاریخی فرهنگی بشرویه و حفظ آن اقدام به جمع‌آوری و تشکیل مجموعه‌ای بی‌نظیر از آثار مردم شناختی بشرویه کرده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: موزه مردم شناختی بشرویه حجم بالایی از از اشیای فلزی پخت و پز، پذیرایی، مسکوکات، کتب و نسخ خطی، البسه سنتی، اسکناس و تمبر را در خود جای داده است که فقط بخشی از آن به نمایش گذاشته شده است.

او ادامه داد: این مجموعه بی نظیر در محل خانه تاریخی ملاعبدالله از علمای نامدار دوره صفوی بشرویه قرار دارد و بخشی الحاقی به آن (خانه تاریخی اکبری) در آینده نزدیک به موزه صنعتی تبدیل خواهد شد.

سلیمانی اذعان کرد: کمبود وسایل نمایشگاهی از قبیل ویترین‌های استاندارد سبب شده بخش زیادی از اشیای موزه در انباری نگهداری شود که لزوم حمایت از این فعال فرهنگی را ضروری می‌کند.

کد خبر 1405022902142
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

