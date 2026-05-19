به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی گفت: مالک موزه خصوصی بشرویه از چهره های فرهنگی شناخته شده شهرستان بشرویه محسوب می‌شود که از سه دهه پیش به سبب علاقه به اشیا و آثار تاریخی فرهنگی بشرویه و حفظ آن اقدام به جمع‌آوری و تشکیل مجموعه‌ای بی‌نظیر از آثار مردم شناختی بشرویه کرده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: موزه مردم شناختی بشرویه حجم بالایی از از اشیای فلزی پخت و پز، پذیرایی، مسکوکات، کتب و نسخ خطی، البسه سنتی، اسکناس و تمبر را در خود جای داده است که فقط بخشی از آن به نمایش گذاشته شده است.

او ادامه داد: این مجموعه بی نظیر در محل خانه تاریخی ملاعبدالله از علمای نامدار دوره صفوی بشرویه قرار دارد و بخشی الحاقی به آن (خانه تاریخی اکبری) در آینده نزدیک به موزه صنعتی تبدیل خواهد شد.

سلیمانی اذعان کرد: کمبود وسایل نمایشگاهی از قبیل ویترین‌های استاندارد سبب شده بخش زیادی از اشیای موزه در انباری نگهداری شود که لزوم حمایت از این فعال فرهنگی را ضروری می‌کند.

