به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب از برگزاری آیین کهن گوسفندشویی و چیدن پشم گوسفندان در روستای افین خبر داد و اظهار کرد: این مراسم هر ساله از فروردین‌ماه آغاز و تا اوایل اردیبهشت‌ماه ادامه دارد و یکی از جلوه‌های زنده فرهنگ بومی منطقه به شمار می‌رود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در آغاز این آیین، دامداران و اهالی روستا گوسفندان را به کنار آب جاری می‌برند و پس از شست‌وشوی کامل، اجازه می‌دهند پشم‌ها طی یک روز بر تن دام خشک شود. سپس با حضور دامداران و با استفاده از ابزار سنتی «دوکارد»، عملیات چیدن پشم انجام می‌شود؛ رسمی که در گویش محلی «بری کردن» نام دارد و روزانه حدود ۵۰۰ رأس گوسفند را در برمی‌گیرد.

او ادامه داد: اما «بری کردن» تنها یک فعالیت دامداری نیست؛ این آیین نمادی از زیست جمعی، همکاری و همدلی در جامعه محلی افین است. در روز برگزاری مراسم، بسیاری از اهالی روستا از کودکان تا سالمندان در کنار یکدیگر حضور می‌یابند؛ برخی در فرآیند کار مشارکت می‌کنند و برخی دیگر نظاره‌گر این سنت دیرینه‌اند. همین حضور گسترده، آیین را از یک فعالیت اقتصادی به رویدادی فرهنگی- اجتماعی بدل کرده که ریشه در هویت تاریخی روستا دارد.

کارشناسان حوزه گردشگری بر این باورند که معرفی و مستندسازی چنین آیین‌هایی، می‌تواند افین را به عنوان مقصدی متمایز در گردشگری فرهنگی و روستایی مطرح کند. گردشگران داخلی و خارجی امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال تجربه‌های اصیل، بومی و مشارکتی هستند؛ تجربه‌ای که در آن بتوانند نه‌تنها تماشاگر، بلکه همراه و هم‌نفس با جامعه میزبان باشند.

آیین «بری کردن» با برخورداری از عناصر جذاب بصری، مشارکت جمعی، روایت‌های محلی و پیوند مستقیم با شیوه‌های سنتی معیشت، ظرفیت آن را دارد که در قالب رویدادهای گردشگری، جشنواره‌های فصلی و تورهای تجربه‌محور معرفی شود. این امر می‌تواند علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، به تثبیت جایگاه افین در مسیر ثبت‌های ملی و حتی جهانی کمک کند.

بی‌تردید صیانت از این میراث ناملموس و معرفی هدفمند آن در سطح ملی و بین‌المللی، گامی مهم در راستای جهانی‌شدن روستای افین خواهد بود؛ روستایی که فرهنگ، طبیعت و همبستگی اجتماعی را در آیین‌های کهن خود زنده نگه داشته است.

