۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷

طنین همدلی در افین؛ آیین کهن «بری کردن» ظرفیتی نو برای جهانی‌شدن یک روستا

آیین سنتی «بری کردن» یا چیدن پشم گوسفندان در روستای هدف گردشگری افین، بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگ، معیشت و همدلی اجتماعی را در دل طبیعت خراسان جنوبی به نمایش گذاشت؛ آیینی که می‌تواند به عنوان یکی از شاخصه‌های هویتی این روستا، در مسیر جهانی‌شدن آن نقشی مؤثر ایفا کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب از برگزاری آیین کهن گوسفندشویی و چیدن پشم گوسفندان در روستای افین خبر داد و اظهار کرد: این مراسم هر ساله از فروردین‌ماه آغاز و تا اوایل اردیبهشت‌ماه ادامه دارد و یکی از جلوه‌های زنده فرهنگ بومی منطقه به شمار می‌رود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در آغاز این آیین، دامداران و اهالی روستا گوسفندان را به کنار آب جاری می‌برند و پس از شست‌وشوی کامل، اجازه می‌دهند پشم‌ها طی یک روز بر تن دام خشک شود. سپس با حضور دامداران و با استفاده از ابزار سنتی «دوکارد»، عملیات چیدن پشم انجام می‌شود؛ رسمی که در گویش محلی «بری کردن» نام دارد و روزانه حدود ۵۰۰ رأس گوسفند را در برمی‌گیرد.

او ادامه داد: اما «بری کردن» تنها یک فعالیت دامداری نیست؛ این آیین نمادی از زیست جمعی، همکاری و همدلی در جامعه محلی افین است. در روز برگزاری مراسم، بسیاری از اهالی روستا از کودکان تا سالمندان  در کنار یکدیگر حضور می‌یابند؛ برخی در فرآیند کار مشارکت می‌کنند و برخی دیگر نظاره‌گر این سنت دیرینه‌اند. همین حضور گسترده، آیین را از یک فعالیت اقتصادی به رویدادی فرهنگی- اجتماعی بدل کرده که ریشه در هویت تاریخی روستا دارد.

کارشناسان حوزه گردشگری بر این باورند که معرفی و مستندسازی چنین آیین‌هایی، می‌تواند افین را به عنوان مقصدی متمایز در گردشگری فرهنگی و روستایی مطرح کند. گردشگران داخلی و خارجی امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال تجربه‌های اصیل، بومی و مشارکتی هستند؛ تجربه‌ای که در آن بتوانند نه‌تنها تماشاگر، بلکه همراه و هم‌نفس با جامعه میزبان باشند.

آیین «بری کردن» با برخورداری از عناصر جذاب بصری، مشارکت جمعی، روایت‌های محلی و پیوند مستقیم با شیوه‌های سنتی معیشت، ظرفیت آن را دارد که در قالب رویدادهای گردشگری، جشنواره‌های فصلی و تورهای تجربه‌محور معرفی شود. این امر می‌تواند علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، به تثبیت جایگاه افین در مسیر ثبت‌های ملی و حتی جهانی کمک کند.

بی‌تردید صیانت از این میراث ناملموس و معرفی هدفمند آن در سطح ملی و بین‌المللی، گامی مهم در راستای جهانی‌شدن روستای افین خواهد بود؛ روستایی که فرهنگ، طبیعت و همبستگی اجتماعی را در آیین‌های کهن خود زنده نگه داشته است.

