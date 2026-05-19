۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳

افین در مسیر جهانی شدن؛ آغاز اقدامات تخصصی برای ثبت روستای هدف گردشگری

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از اجرای اقدامات مؤثر و هدفمند در مسیر جهانی شدن روستای هدف گردشگری افین خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده در زمینه جهانی شدن روستای هدف گردشگری روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طراحی و نصب تابلوهای راهنما و ساماندهی مسیرهای گردشگری روستا با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری و تسهیل دسترسی گردشگران انجام می‌شود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی، همچنین از تهیه و تدوین کلیپ‌های تخصصی و مستند برای ارائه به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و افزود: در این مجموعه تصویری، ابتکارات گردشگری روستای افین، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها و گردشگری کشاورزی، به‌صورت حرفه‌ای معرفی خواهد شد که می‌تواند گامی مؤثر در فرآیند جهانی شدن این روستا باشد.

 افین؛ پیوند تاریخ، طبیعت و کشاورزی

او افزود: روستای افین با پیشینه‌ای تاریخی و معماری بومی منحصربه‌فرد، یکی از شاخص‌ترین روستاهای هدف گردشگری در منطقه به شمار می‌رود. بافت سنتی، خانه‌های خشتی، کوچه‌باغ‌های قدیمی و چشم‌اندازهای طبیعی، هویتی اصیل و ماندگار به این روستا بخشیده است.

عرب ادامه داد از سوی دیگر، قابلیت‌های کشاورزی افین به‌ویژه در حوزه باغداری و محصولات بومی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری کشاورزی فراهم کرده است. حضور گردشگران در فرآیند تولید محصولات محلی، آشنایی با شیوه‌های سنتی کشت و برداشت و تجربه زندگی روستایی، از جمله مزیت‌هایی است که افین را به مقصدی متفاوت تبدیل کرده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی گفت: طبیعت بکر، اقلیم خاص منطقه و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، این روستا را در موقعیتی ممتاز برای ثبت در فهرست‌های ملی و بین‌المللی قرار داده است.

عرب خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات زیرساختی، معرفی ظرفیت‌ها و تدوین مستندات تخصصی، افین را یک گام دیگر به تحقق هدف جهانی شدن نزدیک کرده است؛ مسیری که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار، رونق اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی این روستا ایفا کند.

کد خبر 1405022902137
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

