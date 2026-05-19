جشنواره غذای ایرانی در باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی گفت: این رویداد فرهنگی- گردشگری با هدف پاسداشت میراث ناملموس، معرفی ظرفیتهای بومی و تقویت نقش بانوان در حفظ سنتهای اصیل ایرانی عصر روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در فضای تاریخی باغ و عمارت اکبریه برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: حضور بانوان هنرمند بیرجندی در این رویداد، جلوهای زیبا از پیوند فرهنگ، هنر و ذائقه ایرانی را در یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی استان به نمایش گذاشت.
او ادامه داد: در این جشنواره ۵۰ میز برپا شد و بانوان شرکتکننده انواع غذاهای سنتی و محلی، شیرینیهای خانگی، دسرها و صنایعدستی خود را در معرض دید و داوری قرار دادند. فضای چشمنواز اکبریه در کنار عطر غذاهای بومی، حالوهوایی متفاوت و خاطرهانگیز برای بازدیدکنندگان ایجاد کرد.
برآبادی با اشاره به تنوع آثار ارائهشده در این جشنواره اظهار کرد: در این رویداد، غذاهای متنوعی از نقاط مختلف کشور، بهویژه غذاهای سنتی بیرجند و برخی شهرهای شمالی، عرضه شد و در کنار آن تعدادی از غذاهای فستفودی نیز حضور داشتند، اما بیشترین تنوع مربوط به غذاهای سنتی و محلی منطقه بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تصریح کرد: در میان خوراکیهای ارائهشده، انواع آشها از جمله آش بیرجند، غذاهایی مانند گاورسپلو و نانهای سنتی بیرجندی از جمله آثار شاخص و مورد استقبال جشنواره بودند. همچنین شیرینیهای محلی نیز با استقبال خوب بازدیدکنندگان روبهرو شد.
برآبادی با اشاره به بخش رقابتی جشنواره گفت: در این رویداد سه داور در بخشهای غذا، شیرینی و نان محلی به ارزیابی آثار پرداختند و از هر بخش یک نفر بهعنوان برگزیده انتخاب و تجلیل شد.
او در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین جشنوارههایی علاوه بر معرفی میراث ناملموس و ظرفیتهای گردشگری استان، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی بانوان و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی در بستر آثار تاریخی و جهانی خراسان جنوبی است.
