بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی شریعتیمنش روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست خبری به مناسبت هفته میراثفرهنگی و روز جهانی موزهها، با بیان پیشینه غنی خراسان جنوبی در حوزههای علمی و تجاری اظهار کرد: این استان با وجود سوابق درخشان در بازرگانی با هند و پیشرو بودن در حوزه پزشکی و صنعت، همچنان از داشتن موزههای تخصصی در این بخشها محروم است.
معاون میراثفرهنگی خراسان جنوبی، با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سفر معاون میراثفرهنگی کشور سال گذشته به استان افزود: مطالبه جدی ما از دستگاههایی نظیر جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی همکاری برای راهاندازی این گنجینهها است.
او اضافه کرد: با وجود مکاتبات متعدد جهاد کشاورزی هنوز پاسخی برای راهاندازی موزه کشاورزی نداده است در حالی که میتوان این کار را حتی با دو اتاق شروع کرد و به مرور گسترش داد همانطور که «موزه عروسکها» از دو اتاق در مجموعه اکبریه شروع شد و امروز به یکی از افتخارات کشور تبدیل شده است.
شریعتیمنش از پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه میراث پزشکی خبر داد و تصریح کرد: ساختمان تاریخی بیمارستان امام رضا (ع) به همین منظور ثبت شده و در جلسات اخیر با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، آمادگی خود را برای راهاندازی موزه تاریخ پزشکی بیرجند اعلام کردهاند.
معاون میراثفرهنگی خراسان جنوبی با ادای احترام به مرحوم حافظی و تلاشهای علمی اساتیدی چون علیزاده در تدوین تاریخ پزشکی منطقه، تصریح کرد: راهاندازی این موزه با توجه به ظرفیتهای مفاخر استان، یک ضرورت انکارناپذیر است.
راهاندازی شعبه مرمت نسخ خطی مجلس در شرق کشور
او به بیان برنامههای این ادارهکل در حوزه نسخ خطی پرداخت و عنوان کرد: با توجه به برگزاری کارگاههای آموزشی توسط کارشناسان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستیم تا شعبهای از مرکز مرمت نسخ خطی مجلس را در بیرجند راهاندازی کنیم.
شریعتیمنش تاکید کرد: با وجود آزمایشگاههای مجهز و کارشناسان خبره، خراسان جنوبی میتواند به قطب جمعآوری و مرمت نسخ خطی در شرق کشور تبدیل شود.
معاون میراثفرهنگی خراسان جنوبی گفت: موزه دانشگاه بیرجند که با رویکردی کاملاً حرفهای به تاریخچه آموزش، علم و فناوری در این دیار میپردازد، مراحل نهایی خود را طی میکند.
او افزود: این موزه که در مکان اولیه دانشگاه بیرجند برپا شده، از مدرسه تا دانشگاه را روایت میکند و پیشبینی میشود در شهریور یا مهرماه سال جاری افتتاح شود؛ پروژهای که قطعاً مایه غرور ملی و استانی خواهد بود.
شریعتیمنش با اشاره به نقش کلیدی خبرنگاران در پیشبرد اهداف حفاظتی این ادارهکل اظهار داشت: با همت مدیریت مجموعه، پیگیر هستیم تا هفته آینده رسماً انجمن خبرنگاران و دوستداران میراثفرهنگی را تشکیل دهیم. اعتقاد ما بر این است که مطالبات شما باید واسطهای میان ما و مردم باشد تا گرههای اجرایی گشوده شود.
معاون میراثفرهنگی خراسان جنوبی به اهمیت آموزشهای تخصصی در حوزه مرمت اشاره کرد و افزود: در بحث مرمت نسخ خطی و اسناد تاریخی، نگاه ما بهرهگیری از تخصصهای برتر ملی است در همین خصوص از حضور اساتید برجستهای همچون «استاد جعفری» که از اساتید طراز اول مرکز نسخ خطی مجلس شورای اسلامی هستند برای آموزش و نظارت استفاده کردهایم.
او با اشاره به سوابق خدمتی خود در تهران و شناخت از ظرفیتهای ملی عنوان کرد: حضور چنین اساتیدی در استان فرصتی استثنایی برای ارتقای سطح کیفی مرمت آثار است به همین دلیل شخصا بر تقویت این همکاریها اصرار دارم چرا که معتقدم برای حفظ میراث ماندگار این مرز و بوم باید از استانداردهای دقیق علمی و تجارب اساتید مجلس بهره برد.
مطالبهگری؛ نیاز امروز میراثفرهنگی
شریعتیمنش یادآور شد: گاهی صحبتها و گزارشهای اداری ما به تنهایی ثمری ندارد اما وقتی یک موضوع تبدیل به مطالبه جدی رسانهای میشود راه برای اقدامات اجرایی هموار میشود امیدواریم با تشکیل این انجمن، شاهد تحولی در حوزه معرفی و حفاظت از آثار تاریخی و معنوی خراسان جنوبی باشیم.
معاون میراثفرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: در جریان وقایع اخیر و تهدیدات جنگ، نگرانیهای بسیاری بابت موزهها وجود داشت اما با دستور به موقع وزیر میراث فرهنگی و هوشیاری همکاران تمامی اشیای تاریخی موزههای مهم کشور از جمله موزه ملی ایران، کاخ گلستان و موزه ایران باستان در موعد مقرر جمعآوری و به مخازن امن منتقل شدند.
او با تاکید بر ارزش بیبدیل این آثار تصریح کرد: با تلاشهای شبانهروزی تیمهای حفاظت در تهران، مخازن به خوبی ایمنسازی شد و با قاطعیت اعلام میکنیم که هیچ شیء تاریخی در این جنگ آسیب ندیده است و میراث کهن ما در سلامت کامل به سر میبرند.
شریعتیمنش در ادامه از راهاندازی «انجمن میراثفرهنگی خبرنگاران و دوستداران میراثفرهنگی» خبر داد و افزود: بر اساس وعدهای که سال گذشته داده بودیم این انجمن با حضور فعالان رسانهای تشکیل خواهد شد تا بتوانیم از توان کارشناسی و ظرفیت مطالبهگری رسانهها برای حفظ و معرفی آثار تاریخی استان بهرهمند شویم.
معاون میراثفرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به حضور یک نوجوان فعال در نمایشگاه گفت: «محمدامین صادقپور» نوجوان اهل شهرستان فیضآباد خراسان رضوی، نمونه بارزی از عشق به میراثفرهنگی است که با وجود سن کم، آثار تاریخی خراسان جنوبی را در نشریات معتبری همچون «کیهان بچهها» و «سروش» معرفی میکند.
او ادامه داد: این نوجوان خلاق با استفاده از نماد «دو توک تاریخی»، روایتگری متفاوتی از آثار تاریخی و میراث معنوی شهرستانها ارائه میدهد که مایه افتخار است و رسانهها باید الگوی فعالیتهای داوطلبانه اینچنین را بیش از پیش معرفی کنند.
