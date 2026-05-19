۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰

برگزاری کارگاه تخصصی مرمت در خانه تاریخی ابومحمدی اردکان، اقدامی در راستای احیای اصالت‌های معماری

به مناسبت گرامی‌داشت هفته میراث‌فرهنگی و با هدف ارتقای دانش فنی در حوزه باز زنده‌سازی بناهای تاریخی، کارگاه آموزشی تخصصی با تمرکز بر فنون خواناسازی، لایه‌برداری و مرمت اصولی با حضور اساتید صاحب‌نام در حوزه مرمت و جمعی از علاقه‌مندان در محل خانه تاریخی ابومحمدی اردکان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، هم‌زمان با ایام بزرگداشت هفته میراث‌فرهنگی، کارگاه آموزشی تخصصی یک‌روزه مرمت در خانه تاریخی ابومحمدی، با هدف انتقال تجربیات و دانش فنی به علاقه‌مندان و فعالان حوزه مرمت برگزار شد.

این کارگاه، بر آموزش عملیاتی مراحل ظریف مرمت از جمله شیوه‌های سنتی خواناسازی و متدهای علمی لایه‌برداری برای دستیابی به اصالت‌های نهفته بنا تمرکز داشت.

تدریس این دوره تخصصی را محسن عباسی هر هفته و عباس تشکری از چهره‌های شاخص و صاحب‌نظر معماری و مرمت، بر عهده داشتند.

 اساتید حاضر در این کارگاه، ضمن تشریح مبانی نظری مرمت اصولی، به صورت میدانی تکنیک‌های احیای سازه‌ای و تزئیناتی بنا را برای شرکت‌کنندگان تشریح کردند.

توجه به جزئیات اجرایی در مرمت خانه‌های تاریخی و ضرورت بهره‌گیری از دانش معماران سنتی در کنار علوم نوین مرمتی، از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

کد خبر 1405022902143
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

