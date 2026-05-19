بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه، همزمان با ایام بزرگداشت هفته میراثفرهنگی، کارگاه آموزشی تخصصی یکروزه مرمت در خانه تاریخی ابومحمدی، با هدف انتقال تجربیات و دانش فنی به علاقهمندان و فعالان حوزه مرمت برگزار شد.
این کارگاه، بر آموزش عملیاتی مراحل ظریف مرمت از جمله شیوههای سنتی خواناسازی و متدهای علمی لایهبرداری برای دستیابی به اصالتهای نهفته بنا تمرکز داشت.
تدریس این دوره تخصصی را محسن عباسی هر هفته و عباس تشکری از چهرههای شاخص و صاحبنظر معماری و مرمت، بر عهده داشتند.
اساتید حاضر در این کارگاه، ضمن تشریح مبانی نظری مرمت اصولی، به صورت میدانی تکنیکهای احیای سازهای و تزئیناتی بنا را برای شرکتکنندگان تشریح کردند.
توجه به جزئیات اجرایی در مرمت خانههای تاریخی و ضرورت بهرهگیری از دانش معماران سنتی در کنار علوم نوین مرمتی، از مهمترین مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.
