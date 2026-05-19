به گزارش خبرنگار میراث آریا، در دیدار سید محمد رستگاری با مجموعه داران و موزه داران یزد که روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار شد، تکریم حافظان میراث فرهنگی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل مورد توجه قرار گرفت. موزهداران و مجموعهداران با اهتمام در حفظ هویت تاریخی و نگهداری از اشیای ارزشمند، نقشی ماندگار در صیانت از تاریخ و فرهنگ این سرزمین ایفا میکنند و خدماتی ارزشمند به جامعه ارائه میدهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در این برنامه با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک و مداوم با فعالان حوزه موزه، اظهار کرد: ادارهکل خود را موظف میداند ضمن حمایتهای معنوی، در مسیر استانداردسازی، بهبود شرایط نگهداری آثار و توسعه زیرساختهای موزهای نیز همراه و پشتیبان مجموعهداران باشد.
در جریان این بازدیدها، چالشها و ظرفیتهای موجود در موزهها از نزدیک بررسی شد تا زمینه برنامهریزیهای مؤثرتر برای ارتقای وضعیت این مراکز فرهنگی فراهم شود.
همزمان با این رویداد در سایر شهرستانهای استان نیز با حضور رؤسای شهرستانها، از موزهداران و مجموعهداران تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
