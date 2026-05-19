۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷

تکریم حافظان میراث‌فرهنگی یزد به مناسبت روز جهانی موزه‌ها

تکریم حافظان میراث‌فرهنگی یزد به مناسبت روز جهانی موزه‌ها

به مناسبت روز جهانی موزه‌ها، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با همراهی معاون میراث فرهنگی و رئیس گروه موزه‌های استان، با حضور در موزه‌های شهرستان یزد از مجموعه‌داران و موزه‌داران تقدیر کرد و بر ضرورت تعامل مستمر و حمایت از این فعالان فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در دیدار سید محمد رستگاری با مجموعه داران و موزه داران یزد که روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار شد، تکریم حافظان میراث فرهنگی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل مورد توجه قرار گرفت. موزه‌داران و مجموعه‌داران با اهتمام در حفظ هویت تاریخی و نگهداری از اشیای ارزشمند، نقشی ماندگار در صیانت از تاریخ و فرهنگ این سرزمین ایفا می‌کنند و خدماتی ارزشمند به جامعه ارائه می‌دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در این برنامه با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک و مداوم با فعالان حوزه موزه، اظهار کرد: اداره‌کل خود را موظف می‌داند ضمن حمایت‌های معنوی، در مسیر استانداردسازی، بهبود شرایط نگهداری آثار و توسعه زیرساخت‌های موزه‌ای نیز همراه و پشتیبان مجموعه‌داران باشد.

در جریان این بازدیدها، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در موزه‌ها از نزدیک بررسی شد تا زمینه برنامه‌ریزی‌های مؤثرتر برای ارتقای وضعیت این مراکز فرهنگی فراهم شود.

همزمان با این رویداد در سایر شهرستان‌های استان نیز با حضور رؤسای شهرستان‌ها، از موزه‌داران و مجموعه‌داران تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

تکریم حافظان میراث‌فرهنگی یزد به مناسبت روز جهانی موزه‌ها

تکریم حافظان میراث‌فرهنگی یزد به مناسبت روز جهانی موزه‌ها

انتهای پیام/

کد خبر 1405022902111
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha