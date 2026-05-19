بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز ۲۹ اردیبهشت ماه، به مناسبت هفته میراثفرهنگی، کلاس درس جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بافق برگزار شد، هدف از این اقدام، تقویت آگاهی نسل جوان نسبت به اهمیت میراثفرهنگی، ترویج فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی و ایجاد ارتباط نزدیکتر دانشجویان با هویت تاریخی و فرهنگی شهر بافق برگزار شد.
در جریان این بازدید علمی، دانشجویان ضمن آشنایی با فعالیتهای اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بافق با آثار ثبتشده و گنجینههای ارزشمند تاریخی این شهرستان آشنا شدند.
فاطمهالسادات موسوی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بافق، در این نشست به معرفی آثار ثبتی، بناهای تاریخی شاخص و ظرفیتهای فرهنگی این شهر پرداخت و بر ضرورت صیانت از میراث گذشتگان برای انتقال به نسلهای آینده تأکید کرد.
برگزاری این کلاس میدانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند آموزش نظری با تجربه عملی فراهم کرد و زمینه شناخت عمیقتر دانشجویان از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی بافق را مهیا ساخت.
