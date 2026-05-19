به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هم‌اندیشی بانک مهر ایران و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد که روز گذشته ۲۸ اردیبهشت ماه، برگزار شد، مدیرکل و معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، رئیس اداره برنامه ریزی و سرمایه گذاری و زیر ساخت اداره کل و نماینده بانک مهر ایران به بررسی روند پرداخت تسهیلات به فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پرداختند. همچنین گزارشی از عملکرد تسهیلات اعطایی، میزان استقبال متقاضیان و آثار این حمایت‌های مالی بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط ارائه شد.

حاضران با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان شبکه بانکی و مجموعه میراث فرهنگی، نقش تسهیلات بانکی را در حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این حوزه مهم و اثرگذار دانستند. تسهیل فرآیندهای اداری، تسریع در پرداخت تسهیلات و اطلاع‌رسانی هدفمند به متقاضیان نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد ضمن قدردانی از همکاری‌های بانک مهر ایران، این تعامل را گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از فعالان صنایع‌دستی استان عنوان کرد.

نماینده بانک مهر ایران نیز بر آمادگی این بانک برای تداوم همکاری‌ها و ارائه خدمات مالی متناسب با نیازهای این بخش تأکید کرد.

این نشست در راستای توسعه تعاملات بین‌بخشی و با هدف رونق‌بخشی به حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان یزد برگزار شد

