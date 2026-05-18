نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» افتتاح شد/ روایت مستند تجاوز آمریکایی ـ صهیونی به میراث تاریخی ایران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «ایستاده در غبار» صبح امروز، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی در موزه ملی ایران افتتاح شد و مقرر است طی هفته میراث‌فرهنگی به‌صورت فیزیکی و مجازی در استان‌های مختلف کشور نیز در معرض دید عموم قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۳۰ قطعه عکس از آثار و بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جریان تجاوز و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به نمایش درآمده است؛ تصاویری که فراتر از ثبت خسارت‌های فیزیکی، روایتی مستند از تعرض به میراث فرهنگی، هویت تاریخی و حافظه تمدنی ملت ایران ارائه می‌کنند.

آنچه مخاطبان در «ایستاده در غبار» مشاهده می‌کنند، روایت ایستادگی، ماندگاری و استمرار تاریخی سرزمینی است که در طول قرن‌ها، فرهنگ و تمدن خود را از دل بحران‌ها و تهاجمات حفظ کرده است. بناهای تاریخی آسیب‌دیده در این حملات، هر یک بخشی از شناسنامه فرهنگی ایران و نشانه‌ای از تداوم هویت ملی ایرانیان به شمار می‌روند و اکنون این تصاویر، زبان گویای زخمی‌اند که بر پیکره تمدن ایران نشسته است.

نمایشگاه «ایستاده در غبار» با شعار «موزه‌ها؛ حافظ هویت و انسجام ملی» و به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شده و بر نقش موزه‌ها و میراث‌فرهنگی به‌عنوان پاسداران حافظه تاریخی، تقویت‌کنندگان روایت مشترک ملی و پیونددهندگان گذشته، حال و آینده یک ملت تاکید دارد.

