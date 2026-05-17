به گزارش میراث آریا، عباس رضایی ثمرین، مشاور معاون اجرایی رئیسجمهوری در مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی که به همت استانداری قم و با حضور استاندار، مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان در دانشگاه فرهنگیان قم برگزار شد، با بیان اینکه روز روابط عمومی نباید به یک مناسبت تقویمی تشریفاتی فروکاسته شود، اظهار کرد: این روز میتواند فرصتی برای طرح پرسشهای جدی درباره نسبت جامعه، حکمرانی، حقیقت و ارتباطات باشد.
او با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر افزود: جامعه ایران در دورهای قرار دارد که فشارهای اقتصادی، اضطرابهای امنیتی، تجربه جنگ، وضعیت آتشبس و فرسایش اعتماد عمومی را همزمان از سر میگذراند و در چنین وضعیتی باید از خود بپرسیم روابط عمومی دقیقاً چه نسبتی با حکمرانی، جامعه و حقیقت دارد.
رضایی ثمرین، پاسخ به این پرسش را در بازتعریف جایگاه روابط عمومی دانست و گفت: روابط عمومی را نمیتوان فقط بهعنوان واحد انتشار خبر، تولید تصویر، تنظیم اطلاعیه یا مدیریت مناسبتها فهم کرد. در صورتبندی جدید، روابط عمومی بخشی از سازوکار ارتباطی حکمرانی است؛ نقطهای که سیاست عمومی، ادراک اجتماعی و تجربه زیسته شهروندان به هم میرسند.
مدیرکل حوزه معاونت اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: در این نگاه، مسئله روابط عمومی فقط «چه گفتن» نیست؛ مسئله این است که نهاد چگونه میشنود، چگونه میفهمد، چگونه توضیح میدهد و چگونه مسئولیت پیامدهای تصمیمهای خود را در حوزه عمومی میپذیرد.
او با بیان اینکه ایران امروز با کمبود پیام مواجه نیست، خاطرنشان کرد: دستگاهها سخن میگویند، گزارش میدهند، اطلاعیه صادر میکنند و در شبکههای اجتماعی حضور دارند، اما مسئله از جایی آغاز میشود که میان تجربه روزمره مردم و زبان رسمی نهادها فاصله میافتد.
رضایی ثمرین ادامه داد: حتی اگر پیامها از نظر فنی درست، پرحجم و بهموقع منتشر شوند، هنگامی که اعتبار پیام آسیب دیده باشد، با اختلال ارتباطی مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، تکنیکهای رسانهای بهتنهایی راهگشا نیستند، زیرا روایت اگر از واقعیت اجتماعی تغذیه نکند، بهتدریج خاصیت اقناعی خود را از دست میدهد و به نشانهای از گسست تبدیل میشود.
او مأموریت اصلی روابط عمومی در وضعیت امروز را ترمیم پیوند میان «واقعیت نهادی» و «ادراک اجتماعی» عنوان کرد و گفت: این ترمیم با بزککردن واقعیت به دست نمیآید، بلکه با فهم دقیق افکار عمومی، شفافسازی محدودیتها، توضیح صادقانه تصمیمها و پذیرش سهم نهاد در مسئله آغاز میشود.
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهوری افزود: جامعه بحراندیده بیش از آنکه به تبلیغهای اغراقآمیز نیاز داشته باشد، به زبانی نیاز دارد که توام با همدلی، واقعبینی و پاسخگویی باشد.
او با تأکید بر اهمیت نقش روابط عمومیها در استانها گفت: این بحث در استانها اهمیتی دوچندان دارد. هر استان با تاریخ، زبان، حافظه جمعی، تعلقات محلی و ظرفیتهای خود، صرفاً مخاطب پیامهای مرکز نیست، بلکه خود تولیدکننده معنا، مسئله و مطالبه است.
رضایی ثمرین ادامه داد: روابط عمومی در استانها زمانی نقش واقعی خود را ایفا میکند که بتواند لایههای محلی، فرهنگی و اجتماعی استان را به زبان تصمیمسازی ملی ترجمه کند؛ یعنی هم روایت مرکز را با واقعیت زندگی مردم منطبق سازد و هم تجربه مردم را به گوش ساختارهای تصمیمگیر برساند.
مدیرکل حوزه معاونت اجرایی رئیسجمهوری با بیان اینکه روابط عمومی در استانها باید حلقه واسط میان سیاست و زندگی باشد، اظهار کرد: روابط عمومی موفق آن نیست که فقط تصویر دستگاه را زیباتر کند؛ بلکه آن است که فاصله میان آنچه نهاد انجام میدهد، آنچه جامعه تجربه میکند و آنچه در زبان رسمی بیان میشود را کاهش دهد.
او با اشاره به اینکه اعتماد عمومی با دستور، تبلیغ یا تکرار ساخته نمیشود، گفت: اعتماد محصول انباشت تجربههای کوچک اما واقعی است؛ تجربه شنیدهشدن، تجربه توضیحگرفتن، تجربه پذیرش خطا و تجربه مشاهده نشانههایی از اصلاح.
رضایی ثمرین تأکید کرد: اگر روابط عمومی بتواند این تجربهها را در رفتار ارتباطی نهادها جاری کند به بخشی از حکمرانی عالمانه تبدیل میشود.
او در پایان گفت: ایران امروز به روابط عمومیای نیاز دارد که زبان رسمی را به تجربه واقعی مردم نزدیک کند، میان مرکز و استان، میان تصمیم و زندگی و میان روایت و واقعیت پل بزند و در روزگاری که اعتماد عمومی دچار فرسایش شده است، کار خود را نه در تولید صدای بیشتر، بلکه در ساختن معنای معتبرتر جستوجو کند.
