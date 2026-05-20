به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور قدیم بومهن- تهران محدوده شمسآباد، آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکانشهر، آزادراه ساوه- تهران حدفاصل رضیآباد تا عوارضی تهران و همچنین محور شهریار- تهران در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.
محبی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال، آزادراه قزوین- رشت و محور قدیم تهران- بومهن در مسیر رفت و برگشت روان است، اما محورهای شمالی با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات همراه هستند.
او ادامه داد: هماکنون در برخی محورهای استانهای اردبیل، تهران، البرز، مازندران، گیلان، سمنان، گلستان و خراسان جنوبی نیز بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی تردد کنند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محدودیتهای ناشی از عملیات عمرانی گفت: محور چالوس در محدوده خوزنکلا تا پلیسراه کرج، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، از ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشتماه و در ساعات ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات تورسنگ به صورت مقطعی مسدود میشود و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران- شمال انجام خواهد شد.
سرهنگ محبی با اشاره به محورهای مسدود شریانی تصریح کرد: محور قدیم بستانآباد- میانه در محدوده قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین تعیینشده انجام میشود. همچنین محور پاتاوه- دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود بوده و محور وازک- بلده نیز دارای انسداد فصلی است.
