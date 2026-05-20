به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و برخی مناطق از استان‌های قم، اصفهان و یزد در بعضی ساعات ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

او ادامه داد: پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی جمعه ۱خرداد ماه در شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی ابرناکی و رگبار و رعدوبرق مورد انتظار است.

ضیاییان اضافه کرد: شنبه ۲ خرداد ماه بارش پراکنده در مناطق شمالی و ارتفاعات شمال غرب، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، یکشنبه ۳ خردادماه در مناطق شمالی و ارتفاعات شمال غرب ابرناکی و بارش پراکنده ادامه خواهد داشت و در سایر مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.

او افزود: امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه آسمان برخی نقاط استان‌های کرمانشاه، لرستان، همدان، قم، مرکزی، تهران، اصفهان، یزد، فارس و بوشهر غبارآلود است که سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در جنوب، جنوب شرق، شرق، شمال شرق و برخی مناطق مرکزی، پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و مناطق مرکزی، جمعه اول خردادماه در غالب مناطق کشور و یکشنبه ۱در شمال غرب وزش باد شدید در برخی مناطق خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رخ می‌دهد.

ضیاییان گفت: طی دو روز آینده شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهد بود.

او در ادامه درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا ۳۱ اردیبهشت ماه کمی ابری تا قسمتی ابری از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۲۸ و ۱۹ درجه سانتیگراد و جمعه ۱ خردادماه نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۲۷ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان گفت: طی فردا پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه اهواز با دمای ۳۸ و پس فردا جمعه یکم خردادماه اهواز و بندرعباس و یزد بادمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرمترین و فردا و پس‌فردا شهرکرد با ۷ و ۳ درجه سانتی‌گراد سردترین مراکز استان‌ها پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/