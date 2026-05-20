ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور؛ ترکیه مسیر پایدار تأمین دارو شد

به گزارش میراث آریا، محمدمهدی مجاهدیان، معاون سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به وضعیت تأمین دارو پس از جنگ اخیر، از وجود ذخایر استراتژیک ۶ ماهه دارو در کشور خبر داد و گفت: با وجود اختلال در واردات مواد اولیه و دارو، فعلاً کمبود جدی در کشور وجود ندارد.

مجاهدیان با بیان اینکه وقایع اخیر و شرایط جنگی بر روند تأمین دارو تأثیر گذاشته است، اظهار کرد: بحث تأمین ارز، انتقال ارز، واردات دارو و مواد اولیه از خارج کشور و همچنین آسیب‌هایی که به برخی صنایع زیرساختی و پتروشیمی وارد شد، باعث ایجاد اختلال در روند تأمین دارو شده است.

او افزود: اگر ذخایر استراتژیک کشور وجود نداشت، میانگین موجودی دارویی کشور شاید به کمتر از یک ماه می‌رسید، اما با تدابیری که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از قبل برای شرایط جنگی پیش‌بینی کرده بودند، اکنون حدود ۶ ماه ذخیره استراتژیک دارو در کشور وجود دارد.

ذخیره ۹ ماهه دارویی در کشور

معاون سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: علاوه بر ذخیره ۶ ماهه استراتژیک، حدود یک ماه موجودی در شرکت‌های پخش و یک ماه نیز در کارخانه‌ها وجود دارد؛ بنابراین به‌طور متوسط کشور حدود ۹ ماه ذخیره دارویی در اختیار دارد و وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقایسه با بخش خصوصی بهتر است، زیرا خدمات‌رسانی مستقیم به مردم در بیمارستان‌ها در اولویت قرار دارد.

