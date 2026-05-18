۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸

برگزاری کارگاه انتقال تجربه استاد- شاگردی گره‌چینی در بوشهر

به مناسبت آغاز هفته میراث‌فرهنگی، کارگاه انتقال تجربه استاد- شاگردی گره‌چینی با تدریس استاد حسین کرمی، در محل عمارت طبیب برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ کارگاه آموزشی استاد شاگردی با رویکرد پاسداشت میراث ارزشمند هنرهای سنتی ایرانی و تقویت سنت دیرپای انتقال دانش از استاد به شاگرد، در نخستین روز هفته میراث‌فرهنگی میزبان علاقه‌مندان و فعالان حوزه هنرهای سنتی بود. در این کارگاه، تلاش شد علاوه بر آموزش عملی، نگاه فرهنگی و مهارتی این هنر نیز برای شرکت‌کنندگان تبیین شود؛ نگاهی که ریشه در نظم، ظرافت، و دقت در اجرا دارد.

در ادامه برنامه، استاد حسین کرمی استاد گره‌چینی هم استانی ضمن تشریح مبانی و اصول گره‌چینی، درباره اهمیت یادگیری مرحله‌به‌مرحله و تمرین مستمر سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که در هنرهای سنتی، کیفیت کار صرفاً به نتیجه نهایی محدود نمی‌شود؛ بلکه مسیر یادگیری، روش صحیح اجرا و انتقال تجربه‌های ارزشمند است که اصالت کار را تضمین می‌کند.

او همچنین درباره تفاوت‌های ظریف در نوع گره‌ها، نحوه چیدمان و توجه به جزئیات اثرگذار بر فرم نهایی توضیحاتی ارائه کرد و شرکت‌کنندگان را با روند اجرایی آشنا ساخت.

این کارگاه، فرصتی برای آشنایی عملی هنرجویان با مهارت‌های پایه و نیز درک بهتر از نقش آموزش استاد– شاگردی به‌عنوان موتور محرک تداوم هنرهای سنتی فراهم کرد. حاضران در طول برنامه با هدایت استاد، مراحل آموزش را تجربه کردند و از نزدیک با چالش‌های رایج در فرآیند گره‌چینی، راهکارهای رفع خطا و معیارهای سنجش کیفیت کار آشنا شدند.

وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

