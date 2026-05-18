به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ کارگاه آموزشی استاد شاگردی با رویکرد پاسداشت میراث ارزشمند هنرهای سنتی ایرانی و تقویت سنت دیرپای انتقال دانش از استاد به شاگرد، در نخستین روز هفته میراث‌فرهنگی میزبان علاقه‌مندان و فعالان حوزه هنرهای سنتی بود. در این کارگاه، تلاش شد علاوه بر آموزش عملی، نگاه فرهنگی و مهارتی این هنر نیز برای شرکت‌کنندگان تبیین شود؛ نگاهی که ریشه در نظم، ظرافت، و دقت در اجرا دارد.

در ادامه برنامه، استاد حسین کرمی استاد گره‌چینی هم استانی ضمن تشریح مبانی و اصول گره‌چینی، درباره اهمیت یادگیری مرحله‌به‌مرحله و تمرین مستمر سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که در هنرهای سنتی، کیفیت کار صرفاً به نتیجه نهایی محدود نمی‌شود؛ بلکه مسیر یادگیری، روش صحیح اجرا و انتقال تجربه‌های ارزشمند است که اصالت کار را تضمین می‌کند.

او همچنین درباره تفاوت‌های ظریف در نوع گره‌ها، نحوه چیدمان و توجه به جزئیات اثرگذار بر فرم نهایی توضیحاتی ارائه کرد و شرکت‌کنندگان را با روند اجرایی آشنا ساخت.

این کارگاه، فرصتی برای آشنایی عملی هنرجویان با مهارت‌های پایه و نیز درک بهتر از نقش آموزش استاد– شاگردی به‌عنوان موتور محرک تداوم هنرهای سنتی فراهم کرد. حاضران در طول برنامه با هدایت استاد، مراحل آموزش را تجربه کردند و از نزدیک با چالش‌های رایج در فرآیند گره‌چینی، راهکارهای رفع خطا و معیارهای سنجش کیفیت کار آشنا شدند.

