به گزارش خبرگزاری میراث آریا، مریم خاک رنگین مدیرکل دفتر خانواده، بانوان و سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه افزود: ۴۱ هزار و ۶۵۳ خانواده دارای فرزند دوقلو و سه هزار و ۱۹۱ خانواده دارای فرزند سهقلو و بیشتر، تحت پوشش خدمات حمایتی این سازمان هستند.
خاک رنگین خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از خانوادههای دارای فرزند چندقلو را در اولویت قرار داده است.
مدیرکل دفتر خانواده، بانوان و سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه حمایتهای مالی و معیشتی، مستمری ماهانه بر اساس بعد خانوار و مطابق مصوبات قانونی پرداخت میشود که در سال ۱۴۰۵، این مبلغ برای خانوارهای چهار نفره (دوقلوها) پنج میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و برای خانوارهای پنج نفره و بالاتر (سهقلو و بیشتر) مبلغ ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان تعیین شده است.
او ادامه داد: در کنار این مستمری، ۲ ردیف حمایتی ویژه در بخش تغذیه پیشبینی شده است؛ نخست، اختصاص سهمیه شیرخشک رایگان برای تمامی نوزادان و کودکان زیر یک سال دارای سوء تغذیه که با معرفی بهزیستی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین میشود و دوم، پرداخت کمکهزینه بهبود تغذیه برای خانوادههای دهکهای پایین با اولویت کودکان زیر ۲ سال است.
خاک رنگین اضافه کرد: نکته حائز اهمیت در پرداخت این کمکهزینه، پیوند آن با حوزه سلامت است؛ به طوری که استمرار این حمایت مالی منوط به مراجعه منظم خانواده به مراکز بهداشت و تأیید پایش رشد و وضعیت تغذیه کودک است.
مدیرکل دفتر خانواده، بانوان و سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: این رویکرد یک ابزار صیانتی برای تضمین سلامت نوزادان محسوب میشود تا اعتبار مالی اختصاص یافته، زمینهساز ارتقای سواد سلامت والدین و دریافت مشاورههای تخصصی برای رشد بهینه فرزندان شود.
