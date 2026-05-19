به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان با اشاره به میزبانی استان سمنان از دومین جشن ملی بومگردی کشور گفت: با هدف تکریم علاقمندانی که امکان سفر به استان سمنان را ندارند، تدابیر ویژهای برای پوشش زنده و باکیفیت این مراسم اندیشیده شده است و ما معتقدیم زیباییهای جشن ملی بوم گردی ها در روستا هدف گردگشری قلعه بالا نباید در حصار جغرافیا باقی بماند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: پخش زنده این رویداد، پنجرهای رو به اصالت و سنتهای قلعهبالا است، روستایی که اکنون در آستانه ثبت جهانی قرار دارد و بینندگان میتوانند از ساعت ۱۸ الی ۲۱ روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه، این مراسم را از طریق کانال اختصاصی این ادارهکل در پلتفرم روبیکا با عنوان "سمنان ببین" به نشانی @visit_Semnan تماشا کنند.
او در ادامه به نقش کلیدی صدا و سیما در ترویج فرهنگ گردشگری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار نزدیک و صمیمانهای با صدا و سیمای مرکز سمنان برقرار شده است و با مساعدت و همراهی ارزشمند مدیران و عوامل فنی رسانه ملی، هماهنگیهای لازم برای پوشش گسترده خبری و همچنین پخش زنده بخشهایی از این رویداد ملی از طریق شبکههای استانی و سراسری صدا و سیما انجام شده است.
طاهریان اظهار کرد: استان سمنان از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، کانون توجه فعالان گردشگری کشور خواهد بود. به مناسبت ۳۱ اردیبهشت، روز ملی بومگردی، این استان با افتخار میزبانی دومین جشن ملی این حوزه را بر عهده دارد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان خاطرنشان کرد: این همافزایی رسانهای میان پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای تلویزیونی، فرصتی بینظیر است تا شکوه فرهنگ بومی و ظرفیتهای کمنظیر گردشگری استان سمنان در ابعادی ملی و فراملی به تصویر کشیده شود و زمینهساز رونق بیش از پیش اقامتگاههای بومگردی و اشتغال پایدار روستایی گردد.
