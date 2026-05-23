۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰

بهره‌برداری از پل ستارخان- چمران در اواسط تابستان

بهره‌برداری از پل ستارخان- چمران در اواسط تابستان

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از بهره‌برداری تقاطع غیرهمسطح خیابان ستارخان- بزرگراه شهید چمران شمال در تابستان امسال خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح ستارخان- چمران در حال اجراست، اظهار کرد: عرشه پل مرحله به مرحله در حال کارگذاری است و مراحل پایانی را طی می‌کند. 

او با بیان اینکه اجرای بخش پایانی آن به هماهنگی مباحث ترافیکی نیاز دارد، یادآور شد: پس از نصب بخش پایانی عرشه، بتن‌ریزی انجام خواهد شد. در حال حاضر این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با نصب آخرین بخش عرشه پیشرفت آن به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید. 

آقامیری همچنین تصریح کرد: بعد از بتن‌ریزی نصب جان‌پناه پل صورت می‌گیرد و پروژه آماده بهره‌برداری خواهد شد. 

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اجرای بی‌وقفه این پروژه، افزود: عملیات عمرانی ساخت پل خیابان ستارخان- بزرگراه چمران شمال، اواسط تابستان به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030200075
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha