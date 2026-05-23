به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو حاکم است. همچنین آزادراه پردیس- تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۱، آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکان شهر، آزادراه ساوه- تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار- تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین- تهران محدوده قلعه نو نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- شمال، آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران- پردیس روان است.

سرهنگ محبی درباره وضعیت جوی محورهای شمالی تصریح کرد: محور فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش باران و مه‌گرفتگی، محور چالوس نیز در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. همچنین بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان مازندران گزارش شده است.

او درباره محورهای مسدود گفت: محور قدیم بستان‌آباد- میانه (حدفاصل قره‌چمن تا میانه) به عنوان محور شریانی مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود. محور پاتاوه- دهدشت نیز به عنوان محور غیرشریانی تا اطلاع بعدی مسدود است و محور وازک- بلده نیز به دلیل انسداد فصلی قابل تردد نمی‌باشد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست قبل از سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها مطلع شوند، فاصله طولی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه تردد کنند.

