به گزارش میراث آریا، بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت نشینان طی اردیبهشت ماه سال جاری یک روز هوای پاک، ۲۸ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تنفس کردند. ۴ اردیبهشت ماه هوای تهران با قرارگیری روی شاخص ۵۰ بهترین و ۳۰ اردیبهشت ماه، کیفیت هوا با ثبت عدد ۱۲۴ بدترین وضعیت را طی این ماه داشت.

آلاینده شاخص هوا طی این ماه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بود.

داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که تهرانی‌ها در اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۳ روز هوای قابل قبول و هشت روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تنفس کردند. در این بازه زمانی آلوده‌ترین روز ۳۰ اریبهشت ماه با شاخص ۱۲۱ و سالم‌ترین روز اول اردیبهشت ماه با شاخص ۶۶ ثبت شد. آلاینده شاخص روزهای آلوده، ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بود.

کمینه شاخص ثبت شده برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در سال ۱۴۰۲ عدد ۴۸ (۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه) و بیشینه آن عدد ۱۱۲ (۲۳ اردیبهشت ماه) را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای تهران طی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، ۲۱ روز در وضعیت قابل قبول، هشت روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار داشت. در این مدت آلاینده شاحص ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون بود.

آلوده‌ترین روز طی این ماه ۲۷ اردیبهشت ماه با شاخص ۱۶۳ و مطلوب‌ترین دما در روز ۲۴ اردیبهشت ماه با شاخص ۶۶ ثبت شد.

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کیفیت هوای تهران در تمامی ۳۱ روز قابل قبول بود.

از اعداد و رنگ‌های شاخص کیفیت هوا چه می‌دانید؟

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

گفتنی است در هوای پاک که با رنگ سبز نشان داده می‌شود، شرایط کیفیت هوا مناسب است و خطری برای سلامت انسان ندارد. در هوای سالم که به رنگ زرد شناخته می‌شود، کیفیت هوا قابل قبول و غلظت آلاینده‌ها کمتر از حدی است که بر سلامت انسان تاثیر منفی داشته باشد اما در هوای ناسالم برای گروه‌های حساس که به رنگ نارنجی نشانه‌گذاری می‌شود، مقدار AQI بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار می‌گیرد که در نتیجه آن گروه‌های حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت.

در هوای ناسالم که به رنگ قرمز است، کلیه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند و حتی ممکن است گروه‌های حساس دچار عوارض شدیدتری شوند. افزون بر این در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش نشان داده می‌شود و عدد AQI بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار می‌گیرد، احتمال بروز عوارض جدی برای سلامت افراد جامعه افزایش می‌یابد.

پایتخت‌نشینان سال ۱۴۰۳ در همه روزهای اردیبهشت‌ماه هوای قابل قبول تنفس کردند. با توجه به مطلوب بودن هوای پایتخت در تمام روزهای اردیبهشت ماه، آلاینده شاخصی برای این ماه ثبت نشده است.

هوای تهران در دومین ماه بهار ۱۴۰۲ دو روز پاک، ۲۷ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود. آلاینده شاخص هوا طی این مدت یک روز ازن، یک روز ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و یک روز ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون بود.

