نشست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه با نماینده شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار میراث آریا در این نشست که با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و حبیب قاسمی نماینده محترم مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان و تعدادی از مدیران حوزه های اختصاصی وزارتخانه و مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد موضوع پروژه‌های کلان دو شهرستان در حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی از جمله موارد مطرح شده نشست بود.تخصیص اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی وزارتخانه و نیز اعتبارات توازن ۲ از جانب نماینده محترم در ارتباط با پیشرفت پروژه های میراثی و گردشگری دو شهرستان از دیگر موارد مطرح شده بود.موضوع توجه ویژه به بازار تاریخی شهررضا، مساجد تاریخی دو شهرستان، تدقیق حرائم، تامین ساختمان اداری، کمک های فنی و اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی از دیگر موارد این نشست بود.در خاتمه مقرر شد طرفین از حداکثر ظرفیت های موجود جهت صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و ترویج صنایع دستی استان و شهرستان بهره ببرند.

