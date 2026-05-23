۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه با نماینده شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی

مقامات وزارت میراث فرهنگی و نماینده مردم شهرضا و دهاقان در نشستی تخصصی، بر عهواه توسعه گردشگری پایدار و پیشبرد پروژه‌های میراثی این دو شهرستان تأکید کردند. در این نشست، موضوعاتی نظیر بازسازی بازار تاریخی، تدقیق حرائم مساجد و تسهیلات سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دستی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا در این نشست که با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و حبیب قاسمی نماینده محترم مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان و تعدادی از مدیران حوزه های اختصاصی وزارتخانه و مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد موضوع پروژه‌های کلان دو شهرستان در حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی از جمله موارد مطرح شده نشست بود.تخصیص اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی وزارتخانه و نیز اعتبارات توازن ۲ از جانب نماینده محترم در ارتباط با پیشرفت پروژه های میراثی و گردشگری دو شهرستان از دیگر موارد مطرح شده بود.موضوع توجه ویژه به بازار تاریخی شهررضا، مساجد تاریخی دو شهرستان، تدقیق حرائم، تامین ساختمان اداری، کمک های فنی و اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی از دیگر موارد این نشست بود.در خاتمه مقرر شد طرفین از حداکثر ظرفیت های موجود جهت صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و ترویج صنایع دستی استان و شهرستان بهره ببرند.

