به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی رئیسی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده در این حوزه اظهار کرد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده، مدیران ادارات میراثفرهنگی شهرستانهای رباطکریم، ملارد، دماوند و فیروزکوه روز جمعه یک خردادماه به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه حضور یافتند و همزمان میز خدمت نیز برای پاسخگویی به مطالبات و درخواستهای مردمی برپا شد.
مشاور اجرایی و مدیر هماهنگی امور شهرستانهای استان تهران ادامه داد: در این برنامهها از مدیران شهرستانها خواسته شد ضمن تشریح اهمیت صیانت از میراثفرهنگی، در خصوص خسارات و آسیبهای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه موزهها و اماکن تاریخی استان تهران نیز مطالبی را مطرح کنند. همچنین مدیران شهرستانها گزارشی از اقدامات حفاظتی، مراقبتی و تمهیدات انجام شده پیش از آغاز جنگ و در زمان جنگ رمضان ارائه کردند.
اوافزود: استان تهران در جریان جنگ رمضان بیشترین آسیب را در حوزه اماکن تاریخی و موزهها متحمل شد و به همین منظور، تبیین اقدامات انجام شده برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی برای افکار عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیسی تأکید کرد: برنامهریزی شده است مدیران ادارات میراثفرهنگی شهرستانهای استان تهران به صورت منظم و هدفمند در تمامی مناسبتهای مرتبط حضور فعال داشته باشند و ضمن ارتباط مستقیم با مردم، ظرفیتهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را معرفی کنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: همزمان با فرارسیدن ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایعدستی، نیز برنامهریزیهای لازم برای حضور مدیران شهرستانها در برنامههای فرهنگی و مذهبی در حال انجام و پیگیری است.
