به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵با اشاره به برگزاری تور یکروزه دوستداران حیاتوحش در شرق استان سمنان، گفت: این برنامه با هدف پیوند میان ظرفیتهای بومگردی روستایی و ضرورتهای حفاظتی حیاتوحش طراحی شد تا علاقهمندان از نزدیک با پیوستگی میان بافت تاریخی-بومی قلعهبالا و پهنههای بکر طبیعی توران آشنا شوند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اینکه قلعهبالا به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری طبیعی ایران، نقشی کلیدی در مسیر ثبت جهانی ایفا میکند، افزود: این روستا به دلیل استقرار در مجاورت ذخیرهگاه زیستکره توران، تنها یک مقصد اقامتی نیست بلکه به عنوان یک دروازه رسمی و پایگاه فرهنگی برای ورود به قلب زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و جبیر شناخته میشود.
او با اشاره به حضور شرکتکنندگان در این تور میدانی تصریح کرد: بازدید از معماری پلکانی و بافت بومی قلعهبالا در ابتدای برنامه، زمینه را برای درک بهتر گردشگران از همزیستی تاریخی جامعه محلی با طبیعت فراهم کرد و در ادامه، حرکت به سمت پارک ملی توران و رصد بخشهایی از این زیستگاه ارزشمند، فرصتی کمنظیر برای آشنایی با گونههای شاخص حیاتوحش ایران و حساسیتهای زیستمحیطی منطقه بود.
رضویان در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد ما در شهرستان شاهرود، تبدیل گردشگری به ابزاری برای حفاظت است و برگزاری چنین برنامههایی نه تنها به معرفی توانمندیهای بینظیر طبیعتگردی منطقه کمک میکند، بلکه با ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، مشارکت فعالانه جامعه محلی و گردشگران را در صیانت از میراث طبیعی توران تضمین خواهد کرد.
