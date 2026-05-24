آغاز دوباره عملیات مرمتی مجموعه تاریخی پردیسان اردکان پس از ۲ سال وقفه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه دوم خردادماه، مصطفی سپهری اردکانی، در حاشیه بازدید مشترک با معاون میراث‌فرهنگی استان یزد و تیم فنی پروژه از مجموعه پردیسان، خبر از آغاز دوباره عملیات مرمتی این مجموعه ارزشمند داد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان با اشاره به اهمیت این پروژه برای میراث فرهنگی اردکان اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌ها و حمایت‌های مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه شهرستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و همکاری ارزشمند مجتمع معدنی چادرملو، این پروژه که قریب به دو سال متوقف بود، مجدداً فعال شد.

سپهری اردکانی بابیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ نیروی اجرایی در قالب چندین تیم عملیاتی در این مجموعه مشغول به کار هستند، افزود: تمام تلاش همه این است که با سرعت و دقت، عملیات بازسازی را پیش ببریم.

مجموعه طرح پردیسان اردکان یک مجموعه گردشگری، اقامتی پذیرایی و خدماتی بوده که شامل پنج خانه تاریخی شامل خانه سنتی صغیره، خانه سنایی، خانه ضیایی، خانه سروری و خانه انصاری است.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، فاز نخست این پروژه که شامل احیای دو باب خانه تاریخی است، به بهره‌برداری برسد.

