ورود توده گرد و خاک به کشور / رگبار و رعد و برق در ۱۰ استان

به گزارش میراث آریا، امروز یکشنبه ۳ خردادماه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و در برخی نقاط استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، غرب مازندران و شمال خراسان رضوی، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

در این روز برای استان‌های واقع در غرب و جنوب غرب، وزش باد، گرد و خاک محلی و همچنین ورود توده گرد و خاک از کشور عراق مورد انتظار است.

فردا دوشنبه ۴ خردادماه در اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات رشته کوه البرز و شمال خراسان شمالی گاهی رگبار و رعد و برق، تگرگ و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان امروز یکشنبه ۳ و فردا ۴ خرداماه مواج است.

امروز یکشنبه ۳ خردادماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

