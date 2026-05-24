به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری «جشنواره تابستانه» ظهر روز شنبه دوم خردادماه، به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه تشکیل شد، جزئیات طرح‌ها و ویژه‌برنامه‌های پیشنهادی برای اجرا در محیط این باغ تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بررسی استانداردهای لازم برای حفظ حریم بنای تاریخی در کنار ایجاد شور و نشاط اجتماعی، از محورهای اصلی این نشست بود تا مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، هنری و نمایشگاهی در طول فصل تابستان برای بهره‌مندی بازدیدکنندگان در این میراث جهانی اجرا شود.

