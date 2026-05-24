به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضویان روز یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توانمندسازی جوامع محلی و با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی منطقه، کارگاه تخصصی دیجیتال‌مارکتینگ با هدف ارتقای دانش دیجیتال اهالی برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: با توجه به اینکه قلعه‌بالا در مسیر ارزشمند ثبت جهانی قرار دارد، تجهیز فعالان محلی به ابزارهای نوین برای تعامل با گردشگران بین‌المللی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

او با اشاره به نقش حیاتی فضای مجازی در معرفی هویت بصری و فرهنگی روستا تأکید کرد: آموزش‌های ارائه شده در این کارگاه با رویکردی بومی‌سازی شده طراحی شد تا فعالان اقامتگاه‌های بوم‌گردی و صاحبان کسب‌وکارهای خرد بتوانند محصولات و خدمات خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی و با استانداردهای جهانی معرفی و عرضه کنند.

رضویان محورهای اصلی این دوره آموزشی را روایت‌گری (Storytelling) برای جذب گردشگران فرهنگی، راهکارهای تجارت الکترونیک جهت عرضه مستقیم محصولات و حذف واسطه‌ها و همچنین اهمیت مدیریت اعتمادسازی دیجیتال و ثبت بازخوردها در پلتفرم‌های جهانی برشمرد و بیان کرد: حضور فعال در نقشه‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی گردشگری، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در کسب امتیازات لازم برای ارزیابی‌های نهایی ثبت جهانی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره، گامی در راستای تبدیل قلعه‌بالا به یک مقصد هوشمند گردشگری است و هدف ما این است که کسب‌وکارهای محلی ضمن حفظ اصالت و هویت روستایی، بتوانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت رزروها و برندسازی شخصی، الگویی موفق از تلفیق میراث کهن و فناوری مدرن را به نمایش بگذارند.

