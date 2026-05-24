به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم اختتامیه هفدهمین آیین ملی گل غلتان نوزاد جمعه یکم خردادماه ۱۴۰۵، با حضور محمدبراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، محمدرضا تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان و مجتبی اکبرپور رئیس اداره میراث‌فرهنگی دامغان در عمارت تاریخی دختر ناصرالدین شاه شهر امیریه دامغان، شهر مهربانیها همراه بود.

فوادیان شهردار امیریه در این مراسم گفت: هفدهمین آیین ملی گل غلتان نوزاد با حضور ۲۲۰ نوزاد از اقصی نقاط کشور به ویژه استان‌های تهران، البرز، مازندران، گیلان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، گلستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، یزد، فارس و .. از ۱۵ اردیبهشت ماه تا اول خرداد همزمان با برداشت گل محمدی از باغات گل محمدی شهرداری برگزار شد. آیین مطهر کردن نوزادان در گلبرگهای گل محمدی برای اولین بار با هدف گسترش وبهره مندی شهروندان از اقتصاد جشنواره درمنازل سنتی شهروندان و عمارت بی‌نظیر شهر امیریه برگزار شد.

آیین گل غلتان نوزاد با شماره ۱۷۷ درسال ۱۳۸۹ در فهرست آثار ملی کشور به عنوان نخستین اثر معنوی استان سمنان و دومین اثر معنوی کشور بعد عید نوروز ثبت شده است.

گفتنی است، محمدابراهیم زارعی پنجشنبه ٣١ اردیبهشت ماه در روز نخست از سفر به سمنان از مجموعه تاریخی بایزید بسطامی، آثار خرقان، آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی و کهنه قلعه بازدید کرد.

همچنین بازدید از خانه لطفی دامغان و شهر امیریه دامغان، خانه تدین، مسجد-مدرسه سلطانی یا امام خمینی، خانه ادب و خانقاه شیخ علاالدوله سمنانی، بازدید از بافت تاریخی، قلعه و کاروانسرای سپه سالار شهر امیریه و حضور در کارگاه کرباس بافی هنرمند پیشکسوت شهر دامغان و دیدار و گفت‌وگو با زهرا امیراحمدی، هنرمند از برنامه های جمعه ١ خردادماه، روز دوم سفر رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی به استان سمنان بود.

