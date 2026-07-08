به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد حمزهزاده امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در نخستین نشست انجمنهای میراثفرهنگی آذربایجانشرقی، ضمن تسلیت ایام وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه قانونی این انجمنها گفت: انجمنهای میراثفرهنگی با مصوبه شورای عالی میراثفرهنگی و بهعنوان نهادهایی دارای شخصیت حقوقی تشکیل شدهاند و ظرفیت آن را دارند که با حضور فعال در عرصههای اجتماعی، نقش مؤثری در حفاظت از میراث ارزشمند کشور ایفا کنند. از اینرو، برگزاری منظم جلسات و فعالسازی هرچه بیشتر این انجمنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه استان در حوزه میراثفرهنگی افزود: آذربایجانشرقی با شناسایی حدود ۴ هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی، ثبت بیش از ۲ هزار اثر در فهرست آثار ملی و برخورداری از ۶ اثر ثبت جهانی، در شمار استانهای شاخص کشور قرار دارد و صیانت از این پشتوانه ارزشمند، نیازمند همراهی نهادهای مردمی، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت گسترده جامعه است.
او هدف اصلی انجمنهای میراثفرهنگی را حفاظت، احیا و صیانت از آثار تاریخی، گسترش آموزشهای عمومی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: زمانی میتوان از میراثفرهنگی بهدرستی پاسداری کرد که شناخت و احساس تعلق نسبت به آن در میان مردم، بهویژه نسل جوان، تقویت شود و این انجمنها میتوانند زمینهساز چنین پیوندی باشند.
حمزهزاده با اشاره به شرایط و رویدادهای اخیر کشور اظهار کرد: تجربه این روزها بیش از گذشته اهمیت توجه به هویتهای تاریخی، ملی و مذهبی را آشکار کرد. هر اندازه این مؤلفهها دقیقتر به نسل جوان معرفی و منتقل شوند، سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و حس تعلق به سرزمین نیز استحکام بیشتری خواهد یافت.
او در پایان، میراثفرهنگی ناملموس، آیینها، آداب و رسوم و سنتهای بومی را از مهمترین عناصر تداوم هویت فرهنگی دانست و افزود: این داشتههای فرهنگی، نسلها را به یکدیگر پیوند میدهند و انجمنهای میراثفرهنگی با پاسداری از آنها، نقشی ماندگار در حفظ حافظه تاریخی و استمرار هویت فرهنگی جامعه بر عهده دارند.
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