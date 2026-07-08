به گزارش خبرنگار میراثآریا، مرتضی محمدزاده امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در نخستین نشست انجمنهای میراثفرهنگی آذربایجانشرقی، با تشریح رویکرد استان در حوزه میراثفرهنگی، بیان کرد: فلسفه شکلگیری انجمنهای میراثفرهنگی بر این اصل استوار است که حفاظت از آثار تاریخی تنها با اتکاء به دستگاه متولی امکانپذیر نیست. تا زمانی که شناخت عمومی از هویت تاریخی و فرهنگی به مسئولیت اجتماعی تبدیل نشود، نمیتوان از گسترهای از آثار که هر سال بر شمار آنها افزوده میشود، حفاظت مؤثر و پایدار به عمل آورد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه این حوزه نیازمند عبور از نگاه صرف اداری است، افزود: آنچه باید در اولویت قرار گیرد، گفتمانسازی پیرامون هویت تاریخی و ارتقای سواد فرهنگی جامعه است، زیرا حساسیت اجتماعی نسبت به میراثفرهنگی، مهمترین پشتوانه حفاظت از این سرمایهها به شمار میرود.
او برگزاری جلسات انجمن را برنامهای صرفاً اداری ندانست و گفت: این نشستها باید بهصورت فصلی، با دستورکار مشخص، خروجی قابل ارزیابی و نظام پیگیری برگزار شوند. ارزش این جلسات به تصمیماتی است که به مرحله اجرا برسد و بتواند گرهی از مسائل حوزه میراثفرهنگی باز کند.
محمدزاده با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی وضعیت موجود، تصریح کرد: استان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه میراث تاریخی و فرهنگی برخوردار است، اما هنوز بخش قابل توجهی از این توانمندیها به فرصتهای توسعه تبدیل نشده است. شناسایی دقیق موانع، بررسی دلایل عدم بهرهبرداری از این ظرفیتها و ارائه راهکارهای کارشناسی باید به یکی از محورهای اصلی جلسات آینده تبدیل شود تا مبنای سیاستگذاریهای استان قرار گیرد.
او با اشاره به ضرورت تدوین سیاستهای کلان در کنار اجرای پروژههای اولویتدار اظهار کرد: بخشی از عقبماندگیها به دشواریهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بازمیگردد؛ حوزهای که به دلیل ریسک بالا و بازگشت زمانبر سرمایه، نیازمند حمایتهای متفاوت نسبت به سایر بخشهای اقتصادی است. از اینرو، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری باید بهعنوان یکی از محورهای جدی برنامهریزی استان دنبال شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی در ادامه، مجتمع تاریخی ربعرشیدی، روستای تاریخی کندوان و شهر تاریخی اشتبین را از مهمترین اولویتهای استان برشمرد و گفت: آزادسازی عرصه ربعرشیدی، آغاز کاوشهای باستانشناسی و فراهمسازی مقدمات ثبت جهانی این مجموعه با تأمین منابع مالی دنبال خواهد شد. در کندوان نیز جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، ساماندهی بافت تاریخی، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و استفاده از مدیریت متمرکز استانی برای پیشبرد پرونده در دستور کار قرار دارد. همچنین برای معرفی ظرفیتهای اشتبین، برگزاری یک رویداد تخصصی دو روزه در شهریورماه برنامهریزی شده است تا زمینه شناساندن هرچه بیشتر این منطقه فراهم شود.
او همچنین بر ضرورت شکلگیری جریان مستمر معرفی میراثفرهنگی در جامعه تأکید کرد و افزود: با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکلهای مردمنهاد و سایر دستگاههای مرتبط، باید گفتمان حفاظت از میراثفرهنگی در سطح جامعه تقویت شود و تبیین ارزش آثار تاریخی و مسئولیت اجتماعی مردم نسبت به صیانت از آنها، در قالب نشستهای تخصصی و برنامههای فرهنگی استمرار یابد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی در پایان، رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مرتبط با آثار تاریخی و بافتهای واجد ارزش در شهرداریهای استان را ضروری دانست و تأکید کرد: صیانت از میراثفرهنگی، نیازمند تصمیمهای بهموقع، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نگاهی توسعهمحور است تا این سرمایهها بتوانند در کنار حفظ اصالت خود، به موتور محرک توسعه فرهنگی و اقتصادی استان تبدیل شوند.
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