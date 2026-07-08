دستگیری ۵ حفار غیرمجاز در تپه تاریخی لشکرآباد شهرستان چهارباغ

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مهدی داور، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مردمی مبنی بر فعالیت یک تیم حفاری غیرمجاز در محدوده تپه تاریخی لشکرآباد، واقع در شهرستان چهارباغ، موضوع به سرعت در دستور کار مأموران یگان حفاظت میراثفرهنگی قرار گرفت.
فرمانده یگان ادارهکل حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز، افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان البرز به محل اعزام شدند و پس از انجام بررسیهای میدانی و اخذ مجوز از مقام قضایی، با رعایت کامل ضوابط قانونی وارد محل شدند.
این مسئول بیان کرد: مأموران در بازرسی از محل، پنج نفر را در حال حفاری غیرمجاز در محدوده این محوطه تاریخی شناسایی و دستگیر کردند و متهمان برای انجام مراحل قانونی به پلیس امنیت اقتصادی استان تحویل داده شدند.
او با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده تصریح کرد: پس از دستگیری متهمان، موضوع به معاون دادستان اعلام شد و با دستور مقام قضایی، محل تا زمان بررسی کارشناسان و تکمیل تحقیقات پلمب شد. همچنین مستندات و صورتجلسه اقدامات انجامشده برای رسیدگی به پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارائه شده است.
سرهنگ داور با تأکید بر اینکه محوطههای تاریخی سرمایههای هویتی و فرهنگی کشور هستند، گفت: هرگونه حفاری غیرمجاز و تعرض به آثار تاریخی، علاوه بر اینکه جرم محسوب میشود، خسارتهای جبرانناپذیری به میراث فرهنگی کشور وارد میکند.
فرمانده یگان ادارهکل حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در پایان با قدردانی از مشارکت شهروندان در صیانت از آثار تاریخی خاطرنشان کرد: همکاری و هوشیاری مردم نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از جرائم مرتبط با میراثفرهنگی دارد و از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در محوطهها و بناهای تاریخی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی و مراجع ذیربط به یگان حفاظت میراثفرهنگی اطلاع دهند.
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