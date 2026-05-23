به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی خانه تئاتر، مجید قناد که در مراکز آموزشی مختلف از جمله دانشگاه غرب، دانشگاه پارس و مرکز آموزش علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۸ در حوزه‌های بازیگری، نمایش عروسکی، تئاتر کودک و موضوعات مرتبط تدریس می‌کند، درباره انتخاب خود به‌عنوان استاد برتر این مرکز آموزشی سخن گفت.

او با اشاره به اینکه این انتخاب از میان حدود ۴۰ تا ۵۰ استاد صورت گرفته است، اظهار کرد: انتخاب به‌عنوان استاد برتر، مسئولیت مرا نسبت به گذشته بیشتر می‌کند و طبیعتاً وظیفه‌ام پس از این اتفاق سنگین‌تر خواهد شد.

قناد با اشاره به شرایط آموزشی امروز افزود: با توجه به تغییرات ایجادشده در شیوه‌های آموزشی و گسترش فضاهای مجازی، هم فعالیت اساتید و هم روند آموزشی دانشجویان با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شده و اساتید باید تلاش خود را بیش از گذشته افزایش دهند.

این مدرس و فعال حوزه تئاتر کودک با تأکید بر نقش استادان در تربیت نسل‌های آینده گفت: بخش زیادی از آموخته‌های ما حاصل تجربه و آموزش استادان بزرگی همچون استاد سمندریان و دیگر بزرگان این حوزه بوده است و ما نیز تلاش می‌کنیم همان تجربه‌ها و آموزه‌ها را به نسل جوان منتقل کنیم. همواره معتقد بوده‌ام که پیش از آموزش هنر باید درس زندگی را آموخت.

تلاش برای انتقال تجربه ۴۰ ساله به دانشجویان

او با اشاره به بیش از ۴۰ سال فعالیت حرفه‌ای در حوزه تئاتر، تلویزیون، سینما و رادیو بیان کرد: تلاش کرده‌ام حاصل سال‌ها تجربه را در اختیار دانشجویان قرار دهم، چرا که تجربه در کنار آموزش علمی می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت هنرمندان جوان را هموارتر کند.

قناد همچنین درباره تفاوت فعالیت در حوزه کودک و بزرگسال گفت: «کار برای کودک با تولید آثار برای بزرگسالان تفاوت‌های زیادی دارد. نوشتن، اجرا و تولید آثار کودک نیازمند دقت، شناخت و توجه بیشتری است؛ چرا که دنیای کودک ویژگی‌ها و ظرافت‌های خاص خود را دارد.»

او ادامه داد: تلاش می‌کنم در کنار آموزش، دانشجویان را در مسیر حرفه‌ای نیز هدایت کرده و با آن‌ها همفکری داشته باشم تا شناخت دقیق‌تری از حوزه فعالیت خود پیدا کنند.

مجید قناد در پایان با اشاره به سوابق حرفه‌ای خود یادآور شد: بخش عمده فعالیت‌های من در حوزه تئاتر، تلویزیون، سینما و رادیو بوده و تلاش کرده‌ام دانشجویان را با ظرفیت‌های موجود در انجمن‌های تئاتر و فیلم آشنا کنم.

