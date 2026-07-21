به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو، رادیو نمایش، «کودک نابغه» روایتگر زندگی دکتر ویکتور فرانکل است که با بهرهگیری از لقاح مصنوعی صاحب فرزند میشود، اما تغییرات ژنتیکی، کودکی با هوشی و خارقالعاده را پدید میآورد؛ استعدادی که آرامش را از او و خانوادهاش سلب میکند و سرآغاز بحرانی غیرقابل پیشبینی میشود.
نمایش رادیویی «کودک نابغه» به نویسندگی زهرا کولیوند، ساعت ۲:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش میشود و تکرار آن همان روز ساعتهای ۱۲:۳۰ و ۱۷:۳۰ روی آنتن میرود.
در این نمایش رادیویی، علی میلانی، مهرخ افضلی، نگین خواجهنصیر، امیر زندهدلان، میکائیل شهرستانی و مهدی طهماسبی به ایفای نقش پرداختهاند.
افکتوری این نمایش را فرشاد آذرنیا و صدابرداری آن را علی حاجینوروزی بر عهده داشتهاند.
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