۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶

در ادامه ادای احترام رادیو نمایش به بزرگان فقید؛

«کودک نابغه» با یاد خسرو فرخزادی و مهتاب امینی بازپخش می‌شود

«کودک نابغه» با یاد خسرو فرخزادی و مهتاب امینی بازپخش می‌شود

رادیو نمایش در ادامه ادای احترام به بزرگان فقید نمایش رادیویی، این روزها سریال رادیویی «کودک نابغه» را به کارگردانی زنده‌یاد خسرو فرخزادی و تهیه‌کنندگی زنده‌یاد مهتاب امینی بازپخش می‌کند؛ اثری که داستانی تأمل‌برانگیز از مرز باریک علم، عشق و پیامدهای انتخاب‌های انسان را روایت می‌کند.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو، رادیو نمایش، «کودک نابغه» روایتگر زندگی دکتر ویکتور فرانکل است که با بهره‌گیری از لقاح مصنوعی صاحب فرزند می‌شود، اما تغییرات ژنتیکی، کودکی با هوشی و خارق‌العاده را پدید می‌آورد؛ استعدادی که آرامش را از او و خانواده‌اش سلب می‌کند و سرآغاز بحرانی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.

نمایش رادیویی «کودک نابغه» به نویسندگی زهرا کولیوند، ساعت ۲:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۱۲:۳۰ و ۱۷:۳۰ روی آنتن می‌رود.

در این نمایش رادیویی، علی میلانی، مهرخ افضلی، نگین خواجه‌نصیر، امیر زنده‌دلان، میکائیل شهرستانی و مهدی طهماسبی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

افکتوری این نمایش را فرشاد آذرنیا و صدابرداری آن را علی حاجی‌نوروزی بر عهده داشته‌اند.

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کد خبر 1405043002240
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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