به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، نمایش رادیویی «بازیگر» به نویسندگی آرش پارساخو و کارگردانی فریدون محرابی، داستان فرید سرمد، تهیه‌کننده‌ای نام‌آشنا را روایت می‌کند که یک سال است نامه‌هایی مرموز و بی‌نام دریافت می‌کند؛ نامه‌هایی که فرستنده آن‌ها هرگز دیده نمی‌شود اما آرام‌آرام زندگی شخصی، خانواده و اعتبار او را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با کنار رفتن پرده از حقیقت، رازهایی فاش می‌شود که مسیر زندگی همه شخصیت‌ها را دگرگون می‌کند.

این نمایش به نویسندگی آرش پارساخو، کارگردانی فریدون محرابی و تهیه‌کنندگی محمد مهاجر، با هنرمندی سیما رستگاران، ایوب آقاخانی، مسعود زنوزی‌راد، مهدی نمینی‌مقدم، علی‌اصغر دریایی، ماندانا اصلانی، مهدی طهماسبی، رویا فلاحی، مهرداد مهماندوست، حسین فلاح، فریبا متخصص، محمد رضاعلی، بهرام ابراهیمی، بهرام سروری‌نژاد، حمیدرضا هدایتی، سینا نیکوکار، عبدالعلی کمالی، سلمان خطی، مرضیه صدرایی، مهرخ افضلی، مینو جبارزاده، مهین نثری، محمدرضا قلمبر و مجتبی طباطبایی در اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش تولید شده است.

«بازیگر» هر روز ساعت ۴ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن ساعت‌های ۱۶ و ۲۲:۳۰ همان روز روی آنتن می‌رود.

نرگس موسی‌پور افکتور و علی حاجی‌نوروزی صدابردار این نمایش هستند.

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