خبر خوب برای سینمادوستان/ برگزاری کارگاه آنلاین رشد و پرورش واقعیت مجازی

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، کوآن یوئن آن فیلمساز و هنرمند چند رسانهای اهل تایوان در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران کارگاه «خلق جهانهای VR و XR در فیلم مستند» را برگزار کرد که با استقبال همراه بود. او 28 مردادماه امسال ساعت 10 صبح کارگاه «رشد و پرورش آثار واقعیت مجازی» را در ادامه همکاری موفق گذشته، به صورت آنلاین برای سینمادوستان برگزار میکند.
افرادی هدف این کارگاه هستند که به موارد زیر علاقهمندند:
• یادگیری نحوه تولید محتوای واقعیت مجازی (VR).
• یادگیری نحوه روایت داستانهای جذاب و تاثیرگذار با استفاده از واقعیت مجازی.
• شناخت موضوعات و تمایلات جهانی در صنعت فیلم و تلویزیون.
• یادگیری نحوه ارائه ایده (Pitching) و جذب سرمایه برای پروژههای واقعیت مجازی.
این کارگاه آموزشهای جامع و قدمبهقدمی را ارائه خواهد داد؛ از توسعه خلاقانه طرح، جذب سرمایه برای پروژه و تولید واقعی گرفته تا برنامهریزی برای نمایش آثار. هدف این کارگاه، پرورش مهارتهای ارائهای (Pitching) است که با استانداردهای بینالمللی این صنعت همخوانی داشته باشند.
مخاطبان هدف و شرایط ثبتنام
شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است، اما افرادی با سوابق زیر در اولویت پذیرش قرار دارند:
• متخصصان سینما و تلویزیون: افرادی که در تولید فیلم یا ویدیو فعالیت داشتهاند؛ شامل (اما نه محدود به) فیلمنامهنویسان، تهیهکنندگان، کارگردانان، مدیران هنری و ناظران پس از تولید (تدوین و جلوههای ویژه).
• خالقان آثار میانرشتهای: کسانی که تکنولوژی را با تولیدات میانرشتهای تلفیق کردهاند؛ شامل (اما نه محدود به) تئاتر، هنرهای نمایشی، هنر-تکنولوژی (Tech-Art)، ویدیوی تجربی و هنر رسانههای جدید.
• متخصصان فنی و انیماتورها: متخصصان یا خالقین فعال در صنایع بازیسازی، انیمیشن دوبعدی/سهبعدی (CG)، جلوههای تصویری (VFX) یا رسانههای ترکیبی.
• آشنایی با زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود.
علاقهمندان به ارائه پروژه برای تولید یا دریافت راهنمایی از استاد این کارگاه میتوانند با تکمیل فرم شماره دو، پروژه خود را برای بررسی ارسال کنند. پروژه ارائه شده باید به طور مشخص بر خلق ویدیو یا رسانههای واقعیت مجازی و واقعیت گسترده (VR/XR) تمرکز داشته باشد. هیچ محدودیتی در انتخاب موضوع وجود ندارد و از فرمتهای متنوع و نوآورانه به شدت استقبال میشود.
علاقهمندان برای شرکت در این کارگاه ابتدا باید فیلم کارگاه «خلق جهانهای VR و XR در فیلم مستند» را به نشانی defc.ir/Post/10436 یا aparat.com/v/yrthapy تماشا کنند. سپس فرم شماره یک و فرم شماره دو را برای شرکت در این دوره را تکمیل و ارسال کنند. اطلاعات بعدی برای تماشای این کارگاه به زودی منتشر میشود.
استفاده از این کارگاه که به همت واحد بینالملل و واحد پژوهش و آموزش مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برنامهریزی و اجرا میشود برای علاقهمندان رایگان است.
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