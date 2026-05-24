به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: تور گردشگری آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری شاهرود برای جمعی از مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور در حاشیه برگزاری دومین دورهمی بوم‌گردی‌های ایران به میزبانی استان سمنان و به مناسبت گرامیداشت روز ملی بوم‌گردی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اهمیت این تور بیان کرد: حضور فعالان عرصه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور در شاهرود، فرصتی مغتنم برای تبادل تجربیات و شناساندنِ عمقِ غنای فرهنگی و طبیعی این منطقه بوده است و ما در این تور تلاش کردیم تا تلفیقی از گردشگری طبیعت‌محور و گردشگری عرفانی را برای مدعوین به نمایش بگذاریم.

او درباره مقاصد بازدید این تور گفت: مدیران بوم‌گردی کشور در این سفر به دلِ جنگل‌های ابر، این نگین سبز البرز شرقی سفر کردند.

رضویان تصریح کرد: جنگل ابر با وسعتی بالغ بر ۲۰ هزار هکتار و برخورداری از چشمه‌سارهای جوشان و تنوع گیاهی کم‌نظیر، بخشی از میراث جهانی هیرکانی است که هر ساله مسافران بسیاری را مجذوب زیبایی‌های خیال‌انگیز خود می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در ادامه با تأکید بر جنبه‌های فرهنگی این سفر خاطرنشان کرد: علاوه بر طبیعت‌گردی، بازدید از آرامگاه عارف نامی، شیخ ابوالحسن خرقانی، از بخش‌های کلیدی این برنامه بود.

او ابراز کرد: این مجموعه به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی استان سمنان، جایگاهی ویژه در قلب علاقه‌مندان به تاریخ و عرفان ایرانی دارد و توانست تصویری ماندگار از اصالت فرهنگی این دیار در ذهن مدیران اقامتگاه‌ها ثبت کند.

رضویان در پایان ابراز امیدواری کرد: تداوم چنین رویدادهایی که با هدف شبکه‌سازی و آشنایی مستقیم با ظرفیت‌های بومی برگزار می‌شود، می‌تواند علاوه بر تقویت جریان گردشگری، به ارتقای سطح خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی سراسر کشور کمک شایانی کند و شاهرود را به عنوان یکی از مقاصد اصلی و هوشمند گردشگری در تقویم سفرهای داخلی تثبیت کند.



