موج گرما در جنوب هند جان ۳۷ نفر را گرفت

به گزارش میراث آریا، با آغاز فصل گرما مناطقی از هند در روزهای اخیر با افزایش دمای شدید مواجه شدهاند و تنها در ایالت جنوبی تلانگانا ۱۶ نفر بر اثر گرمازدگی جان باختهاند.
دولت محلی تلانگانا در بحبوحه تشدید موج گرما، وضعیت آمادهباش اعلام کرده است.
منابع خبری محلی میگویند در ایالت مجاور آندرا پرادش نیز حداقل ۲۱ نفر بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادهاند.
مقامات آندرا پرادش روز جمعه اقدامات آمادگی برای محافظت از مردم در برابر شرایط موج گرمای شدید و دمای بالای حاکم در سراسر ایالت را بررسی کرد.
در هر دو ایالت به مردم به ویژه افراد مسن، زنان باردار، کودکان و افراد مبتلا به دیابت، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی توصیه شده است که آب کافی بنوشند و از قرار گرفتن مستقیم در معرض آفتاب خودداری کنند.
در همین حال هند همچنان در جدول گرمای جهانی از روز شنبه پیشتاز است. طبق رتبهبندی دما که در یک پلتفرم ملی نظارت بر کیفیت هوا (AQI. in) نمایش داده شد، ۲۵ مکان گرم جهان در هند واقع شدهاند و شدت موج گرما را که بخشهای بزرگی از این کشور را در بر میگیرد، برجسته میکند.
بالاترین دما در این فهرست به ۴۷ درجه سانتیگراد رسید. واراناسی، اعظمگره و جونپور هر کدام با ۴۷ درجه سانتیگراد در رتبهبندی AQI. in سه رتبه برتر جهانی را به خود اختصاص دادند. همچنین اکثر مکانهای موجود در این فهرست در ایالت اوتار پرادش واقع شدهاند.
