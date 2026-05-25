به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به ترافیک سنگین در ساعات صبحگاهی اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران، محدودههای حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و همچنین در محدودههای وردآورد و چیتگر، حجم خودروها سنگین گزارش شده است.
او افزود: آزادراه ساوه- تهران نیز در بازه دهشاد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.
سرهنگ محبی تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت به صورت روان در جریان است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص وضعیت جوی جادههای کشور هم گفت: محورهای فیروزکوه و هراز دارای بارش باران هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی میباشند. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان مازندران نیز گزارش شده است.
سرهنگ محبی در خصوص محورهای مسدود شریانی خاطرنشان کرد: محور قدیم بستانآباد- میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و رانندگان میتوانند از مسیرهای جایگزین قرهچمن- کوهسالار علیا- سهراهی ترکمانچای- راه روستایی چپقلو- میانه قرهچمن- راه فرعی هشترود- میانه، استفاده کنند.
او همچنین از مسدود بودن محور غیرشریانی پاتاوه- دهدشت خبر داد و یادآور شد: محور وازک- بلده نیز دارای انسداد فصلی است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از همه رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.
