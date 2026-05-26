تداوم رگبار باران در شمال غرب و شمال شرق کشور

به گزارش میراث آریا، امروز سهشنبه ۵ خردادماه در برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، در نقاط مستعد تگرگ و در ارتفاعات استانهای ساحلی خزر بارش پراکنده پیش بینی میشود.
چهارشنبه ۶ و پنجشنبه ۷ خردادماه پدیده بارشی در کشور نخواهیم داشت.
جمعه ۸ و شنبه ۹ خردادماه در برخی نقاط شمال غرب کشور و استانهای ساحلی خزر، بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
در دو روز آینده در برخی نقاط شمال غرب، مرکز، دامنههای جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور و روزهای جمعه ۸ و شنبه ۹ خردادماه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنههای جنوبی البرز، مرکز و شمال شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیش بینی میشود.
امروز سه شنبه ۵ خردادماه خردادماه آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، در برخی ساعتها وزش باد شدید و گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۰ و حداقل دمای آن به ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
