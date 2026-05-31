بارش پراکنده باران در استان های ساحلی خزر

به گزارش میراث آریا، امروز یکشنبه ۱۰ مردادماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در ارتفاعات مازندران بارش پراکنده و در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، شمال غرب، غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

